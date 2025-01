iOS 18.4 : Apple prépare sa plus grande mise à niveau IA pour avril

Apple s’apprête à déployer iOS 18.4. Une mise à jour majeure qui devrait marquer une avancée significative en matière d’intelligence artificielle. Cette version, attendue pour avril, apportera la plus grande évolution d’Apple Intelligence à ce jour selon les experts. Même si la phase bêta n’a pas encore débuté, de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités ont été révélées par journaliste Mark Gurman. Au cœur de cette mise à jour : un Siri entièrement repensé, plus intelligent et interactif. Voici ce que vous pouvez attendre d’iOS 18.4.

Une refonte majeure de Siri grâce à Apple Intelligence

L’une des grandes nouveautés d’iOS 18.4 est la transformation de Siri en véritable assistant personnel intelligent. Grâce à l’Apple Intelligence, Siri gagnera en conscience contextuelle et pourra interagir avec les éléments affichés à l’écran. Cette fonctionnalité, comparable au Galaxy AI des futurs Samsung Galaxy S25, permettra aux utilisateurs d’enchaîner des commandes complexes. Vous pourrez, par exemple, trouver un restaurant, réserver une table et envoyer un message à un ami. Tout cela, en une seule demande.

Apple avait déjà amorcé cette évolution avec iOS 18.1 en septembre. En effet, la marque à la pomme a introduit un Siri au design repensé et capable de répondre à des questions de suivi. Puis en décembre, iOS 18.2 a ajouté l’intégration de ChatGPT. Ce dernier offrant des réponses plus détaillées aux requêtes complexes. Mais c’est avec iOS 18.4 que Siri franchira un véritable cap, devenant un assistant vocal plus puissant que ce à quoi on s’attendait.

VOIR AUSSI : Les innovations de l’iPhone 16 que Google pourrait reprendre pour ses futurs Pixel

iOS 18.4 et les nouvelles capacités pour le contrôle vocal

Avec iOS 18.4, Apple va également améliorer la commande vocale. Cela sera possible grâce à une mise à jour du framework App Intents. Cela permettra aux utilisateurs de contrôler leur iPhone avec plus de précision en utilisant uniquement leur voix. Cette fonctionnalité devrait simplifier l’interaction avec les applications natives comme Messages, Photos et Safari. Des commandes plus intelligentes et personnalisées seront aussi intégrées.

Voici quelques détails en plus pour visualiser ce qui attend les Apple’s fans :

Messages : suggestions de réponses plus avancées et correction automatique améliorée ;

: suggestions de réponses plus avancées et correction automatique améliorée ; Photos : nouveaux outils de retouche basés sur l’IA pour simplifier l’édition d’images ;

: nouveaux outils de retouche basés sur l’IA pour simplifier l’édition d’images ; Safari : navigation plus intelligente avec un résumé automatique des pages et une recherche optimisée.

L’ajout de plusieurs langues est aussi au rendez-vous. Cela afin de permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs à travers le monde l’accès aux fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence. N’oublions pas l’insertion de nouveaux emojis, une tradition qui n’est jamais oubliée chez la marque.

Alors qu’iOS 18.3 est prévu dans les prochaines semaines, iOS 18.4 devrait arriver avant la WWDC 2025. Cette mise à jour marquera probablement la dernière grande évolution d’iOS 18 avant l’introduction d’iOS 19, attendu en juin. L’amélioration de Siri et l’optimisation du contrôle vocal devraient préparer le terrain pour une nouvelle ère d’intelligence artificielle sur iPhone.