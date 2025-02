Dans un monde où chaque milliseconde compte, imaginez un univers où les données voyagent plus vite que la pensée… Où les applications répondent avant même que vous réalisiez avoir fait une demande. Bienvenue dans l’univers transformateur de la 6 G. Alors que la 5G continue son déploiement mondial, la 6G suscite déjà beaucoup d’intérêt. Mais ces évolutions sont-elles une simple amélioration ou une véritable révolution technologique ? Décryptons ensemble les enjeux.

Qu’est-ce que la 6G ?

Prévue pour une commercialisation vers 2030 (au plus tôt en 2028 selon les chercheurs d’IDTechEx), la 6G promet une connectivité sans précédent. Elle dépasserait les capacités déjà impressionnantes de la 5G. Bien que la 6G repose sur l’infrastructure existante de la 5G, elle se distingue par l’utilisation de fréquences radio ultra-élevées. Celles-ci seraient capables de transporter davantage de données à des vitesses bien supérieures.

En plus d’offrir des vitesses pouvant atteindre 1 térabit par seconde (Tb/s), la 6G intégrera l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (machine learning). Et cela, directement dans le réseau pour optimiser la gestion des données en temps réel.

Swarun Kumar, professeur adjoint en ingénierie électrique et informatique à l’Université Carnegie Mellon, nous éclaire. Il affirme qu’« une communication sans fil plus rapide ne signifie pas seulement des téléchargements ou des vidéos en streaming plus rapides. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles applications allant des véhicules connectés aux usines intelligentes, en passant par les réalités virtuelle et augmentée collaboratives ».

Cependant, le déploiement de la 6G dépendra de l’adoption plus large de la 5G. Selon Trevor Francis, PDG de 46 Labs, « la 5G est encore en plein essor, et comme son adoption reste faible, les opérateurs peinent à rentabiliser leurs investissements. Le manque d’adoption de la 5G pourrait repousser encore davantage l’arrivée de la 6G ».

En résumé, si la 5G a permis l’émergence de la voiture autonome, des objets connectés et de la télémédecine, la 6G pourrait révolutionner les interactions humaines et créer un monde réellement hyperconnecté. Les machines communiqueront entre elles avec une réactivité sans précédent, ouvrant la voie à des usages encore inconnus.

Quelques cas concrets d’utilisation de la 5G à la 6G

La 5G est déjà en train de transformer plusieurs secteurs :

Villes intelligentes : le projet Smart City à Alba Iulia en Roumanie est un exemple avec ses capteurs de stationnement, ses systèmes de gestion des déchets connectés et ses services urbains en temps réel.

: le projet Smart City à Alba Iulia en Roumanie est un exemple avec ses capteurs de stationnement, ses systèmes de gestion des déchets connectés et ses services urbains en temps réel. Véhicules autonomes : Waymo, ancien projet de Google, utilise la 5G pour permettre aux véhicules de communiquer en temps réel avec leur environnement.

: Waymo, ancien projet de Google, utilise la 5G pour permettre aux véhicules de communiquer en temps réel avec leur environnement. Usines intelligentes : des robots connectés par la 5G collaborent pour optimiser les chaînes de production, tandis que les drones supervisent la maintenance et les livraisons de dernière étape.

La 6G, quant à elle, promet d’aller encore plus loin avec des usages. Nous pouvons mentionner les communications multisensorielles, la réalité augmentée ultra-immersive, ou encore les interfaces cerveau-machine.

Des différences certaines

En résumé, la 6G s’appuiera sur l’infrastructure sans fil existant de la 5G, mais elle sera conçue pour surpasser la 5G dans tous les aspects. En termes de vitesse, la 6G devrait être 1 000 fois plus rapide que la 5G. Pour mieux comprendre cette différence, voyez par vous-même :

5G : elle offre une capacité de transfert de 20 gigaoctets par seconde avec une latence de 1 milliseconde (1 000 microsecondes).

: elle offre une capacité de transfert de 20 gigaoctets par seconde avec une latence de 1 milliseconde (1 000 microsecondes). 6G : elle vise à fournir 1 térabit (1 000 gigaoctets) de données en 1 microseconde. Une réduction spectaculaire du délai et une augmentation massive des volumes de données transférés.

En outre, vous aurez également un changement de paradigme : du modèle utilisateur au modèle service. La 5G a jeté les bases d’un modèle centré sur l’utilisateur, en fournissant une connectivité large bande à grande échelle et en permettant l’émergence de l’Internet des objets (IoT). Cette technologie a marqué le début de l’ère de l’hyperconnectivité, facilitant la communication entre l’homme et la machine.

Avec la 6G, nous passerons à un modèle centré sur les services. Les technologies actuelles seront intégrées dans un monde numérique encore plus unifié. Cela favorisera, selon les experts, des services ultra-personnalisés en temps réel. En pratique, la 6G ne se contentera pas d’améliorer la vitesse ou la latence, mais elle changera inexorablement la manière dont les services numériques sont conçus.

Actuellement, la 5G présente aussi ses limites. Son déploiement nécessite de lourds investissements en infrastructures. Par ailleurs, sa couverture est encore inégale dans certaines régions, et sa consommation énergétique reste un défi pour les objectifs de durabilité. À voir comment s’en sortira la 6G sur ces points.