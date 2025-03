Le Lenovo ThinkBook Flip redéfinit le concept d’ordinateur portable en intégrant un écran OLED pliable de 18,1 pouces dans un format compact. Présenté au Mobile World Congress 2025, ce concept combine productivité et polyvalence, offrant plusieurs modes d’utilisation selon les besoins. Cette approche permet à Lenovo d’explorer de nouvelles manières d’optimiser l’espace et l’ergonomie d’un PC portable. Focus sur cet ordinateur atypique, qui a fait tourner bien des têtes lors du MWC.

L’écran flexible du Lenovo ThinkBook Flip Concept

Le ThinkBook Flip se démarque par son écran OLED pliable avec une résolution de 2000 x 2664 pixels et un ratio 3:4. Cette technologie permet donc trois configurations :

: parfait pour la bureautique et le travail quotidien Mode tablette (12,9 pouces) : idéal pour naviguer sur le web, dessiner ou annoter des documents

: idéal pour naviguer sur le web, dessiner ou annoter des documents Mode écran vertical (18,1 pouces) : conçu pour optimiser la lecture de longs documents, l’édition de code ou le multitâche avancé.

Contrairement au ThinkBook Plus Gen 6, cet écran ne repose pas sur un moteur, mais se replie naturellement. Résultats : coûts de fabrication réduits et pas d’usure mécanique des composants motorisés.

Lenovo innove avec le Smart ForcePad, un pavé tactile avancé équipé de trois couches de raccourcis lumineux et tactiles. Il permet d’accéder rapidement à des fonctionnalités comme la calculatrice, la capture d’écran ou la gestion du son, améliorant ainsi la fluidité du travail.

Côté performances, les spécifications prévues sont ambitieuses :

pour une connectivité avancée Lecteur d’empreintes digitales pour renforcer la sécurité

Avec ces composants, le ThinkBook Flip semble taillé pour les professionnels exigeants, qu’ils soient créatifs, développeurs ou entrepreneurs en déplacement.

Un concept prometteur, mais encore incertain

Malgré ses innovations, le ThinkBook Flip reste un prototype, et il n’est pas encore certain qu’il atteigne le marché. Son design novateur et son approche flexible pourraient séduire de nombreux utilisateurs, notamment ceux qui recherchent un appareil hybride adapté au travail hybride et au télétravail.

Cependant, certaines interrogations subsistent : quelle sera sa durabilité dans le temps ? Son prix sera-t-il accessible ? Si Lenovo parvient à le proposer à un tarif compétitif, il pourrait bien devenir une référence parmi les PC portables de nouvelle génération.