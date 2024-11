Selon Statista, Messenger réunit 979 millions d’utilisateurs actifs en 2024. Un tel chiffre en fait l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde. Face à des concurrents comme WhatsApp ou Telegram, Meta doit innover pour répondre aux attentes de sa vaste communauté. La maison mère de Facebook déploie alors une mise à jour majeure introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités de Messenger. Découvrons ces ajouts qui pourraient bien transformer vos habitudes de communication depuis l’application.

Des appels vidéo et audio améliorés pour de meilleures qualités

Meta a fait de la qualité d’appel une priorité pour cette mise à jour afin d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et immersive. Parmi les nouvelles fonctionnalités de Messenger, les appels vidéo passent désormais en haute définition. Si elle s’active par défaut via Wi-Fi, cette option peut également être configurée manuellement pour passer des appels via données mobiles. Elle garantit une netteté d’image exceptionnelle, idéale aussi bien pour les réunions professionnelles que pour les conversations personnelles.

En parallèle, Messenger intègre des outils performants comme la suppression de bruit et l’isolation vocale. Des technologies qui sontdéjà plébiscitées chez des concurrents tels que Zoom ou Google Meet. Elles filtrent efficacement les bruits ambiants tout en mettant en avant la voix de l’utilisateur. Même si vous discutez depuis un lieu bruyant, votre interlocuteur pourra bien vous entendre, évitant toutes les interférences gênantes.

En outre, l’introduction des messages audio et vidéo répond à une demande fréquente des utilisateurs. Lorsque votre contact ne décroche pas, vous n’avez qu’à laisser un message audio ou vidéo en utilisant le bouton « Enregistrer un message ». Cette alternative aux messages textuels traditionnels permet une communication plus expressive et personnalisée.

La personnalisation et l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans Messenger apporte une touche à la fois ludique et pratique à vos communications. Désormais, il est possible de personnaliser vos appels vidéo en transformant votre environnement grâce à des arrière-plans générés par IA. En décrivant un paysage ou en sélectionnant une option parmi celles qui sont disponibles, votre décor change instantanément. Cette fonctionnalité s’avère idéale pour masquer un espace désordonné ou simplement impressionner vos interlocuteurs lors d’une réunion professionnelle ou d’une conversation familière.

Par ailleurs, Messenger renforce son accessibilité grâce à une intégration poussée avec Siri. Les utilisateurs d’iPhone peuvent donc demander à l’assistant vocal d’envoyer un message ou de passer un appel sans toucher leur appareil. Un simple « Hey Siri, appelle [nom du contact] sur Messenger » suffit pour activer la commande. Cette option facilite grandement l’utilisation de l’application dans des situations où les mains libres sont indispensables, comme lorsque vous êtes au volant.

Ces nouvelles fonctionnalités de Messenger témoignent de la volonté de Meta d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur de son application de messagerie. En combinant l’intelligence artificielle et la facilité d’utilisation, elles permettent à l’application de rester compétitive sur un marché de plus en plus dynamique.