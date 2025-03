Les ultrabooks sont devenus des incontournables pour les professionnels, les étudiants et les utilisateurs exigeants en quête d’un PC portable performant, léger et autonome. Mais en 2025, ces appareils justifient-ils encore leur prix élevé face aux alternatives comme les laptops classiques, les hybrides ou les MacBook ? Entre design soigné, autonomie record et performances optimisées, voyons si les ultrabooks sont toujours un investissement judicieux.

Performance et autonomie : des atouts toujours au rendez-vous ?

En 2025, les ultrabooks continuent de briller par leur équilibre entre puissance et compacité. Dotés des dernières générations de processeurs Intel Core Ultra et AMD Ryzen 8000, ces appareils offrent des performances amplement suffisantes. Pour la bureautique, le multitâche et même des créations graphiques modérées, tout le monde sera servi. De plus, l’optimisation des puces permet une efficacité énergétique accrue, prolongeant l’autonomie jusqu’à 18 heures sur certains modèles.

Cependant, pour les tâches intensives comme le gaming ou le montage vidéo avancé, les ultrabooks atteignent rapidement leurs limites. Leurs cartes graphiques intégrées, bien que performantes pour des usages courants, ne rivalisent pas avec les GPU dédiés des PC gamers ou des stations de travail mobiles.

Cette vidéo, bien qu’elle date, démontrait les ultrabooks comme les PC de nouvelles générations :

VOIR AUSSI : Top ordinateurs portables présentés au CES 2025 !

Mobilité et confort : légèreté et ergonomie en point fort

L’un des principaux arguments en faveur des ultrabooks réside dans leur mobilité. Pesant généralement moins de 1,3 kg, ces appareils sont taillés pour les déplacements fréquents. Leur finesse, souvent inférieure à 15 mm, et leur conception premium (aluminium, magnésium, carbone) leur confèrent une robustesse exemplaire.

Le confort d’utilisation est également au rendez-vous avec des écrans OLED ou IPS haute définition, parfois tactiles, offrant une excellente qualité d’affichage. Ajoutons à cela des claviers réactifs, des trackpads agrandis et un design épuré facilitant une expérience utilisateur fluide.

Prix et rapport qualité-prix : une dépense justifiée ?

Les ultrabooks restent parmi les laptops les plus coûteux du marché. En 2025, les modèles premium comme le Dell XPS 13, le HP Spectre x360 ou le Lenovo ThinkPad X1 Carbon affichent des prix supérieurs à 1 500 euros. Cette tarification s’explique par la miniaturisation des composants, l’utilisation de matériaux haut de gamme et des innovations en termes d’autonomie et de connectivité.

Toutefois, pour des besoins plus basiques (navigation web, traitement de texte, streaming), des alternatives comme les laptops classiques ou les Chromebooks peuvent offrir un meilleur rapport qualité-prix. De plus, certains ultrabooks souffrent encore d’une connectivité limitée, obligeant à utiliser des adaptateurs pour certaines interfaces.

VOIR AUSSI : Les meilleurs ordinateurs portables 2024 : notre classement pour tous les genres et les budgets !

Les meilleurs ultrabooks en 2025

Cette année, plusieurs ultrabooks se distinguent par leurs performances, leur design et leur rapport qualité-prix. Voici une sélection des meilleurs modèles :

Dell XPS 13 Plus : Équipé des derniers processeurs Intel Core de 13e génération, ce modèle offre une combinaison parfaite de puissance et de portabilité. Son écran InfinityEdge de 13,4 pouces et son design épuré en font un choix privilégié pour les professionnels en déplacement. Prix à partir de 1099 euros ;

: Équipé des derniers processeurs Intel Core de 13e génération, ce modèle offre une combinaison parfaite de puissance et de portabilité. Son écran InfinityEdge de 13,4 pouces et son design épuré en font un choix privilégié pour les professionnels en déplacement. Prix à partir de 1099 euros ; HP Spectre x360 14 : Ce convertible 2-en-1 allie élégance et performance. Avec son écran OLED de 14 pouces, ses options de processeur Intel Core i7 et son autonomie impressionnante, il s’adapte aussi bien aux tâches professionnelles qu’aux loisirs. Prix aux environs de 1090 euros ;

: Ce convertible 2-en-1 allie élégance et performance. Avec son écran OLED de 14 pouces, ses options de processeur Intel Core i7 et son autonomie impressionnante, il s’adapte aussi bien aux tâches professionnelles qu’aux loisirs. Prix aux environs de 1090 euros ; Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 : Reconnu pour sa durabilité et son clavier exceptionnel, ce modèle est doté des derniers processeurs Intel, d’un écran 14 pouces haute résolution et d’une multitude de ports, le rendant idéal pour les utilisateurs exigeants. ¨Prix aux alentours de 1500 euros, mais pouvant aller jusqu’à 1800 euros ;

: Reconnu pour sa durabilité et son clavier exceptionnel, ce modèle est doté des derniers processeurs Intel, d’un écran 14 pouces haute résolution et d’une multitude de ports, le rendant idéal pour les utilisateurs exigeants. ¨Prix aux alentours de 1500 euros, mais pouvant aller jusqu’à 1800 euros ; Asus ZenBook 14 : Avec son châssis léger, son écran NanoEdge et ses performances robustes grâce aux processeurs AMD Ryzen 7000, l’Asus ZenBook 14 offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un ultrabook fiable sans compromis. Prix entre 800 et 1000 euros ;

: Avec son châssis léger, son écran NanoEdge et ses performances robustes grâce aux processeurs AMD Ryzen 7000, l’Asus ZenBook 14 offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un ultrabook fiable sans compromis. Prix entre 800 et 1000 euros ; Apple MacBook Air M3 : Pour les adeptes de macOS, le MacBook Air équipé de la puce M3 offre une performance exceptionnelle et une autonomie prolongée dans un design fin et léger. Prix entre 1200 à 1759 euros.

Alors, acheter ou non un Ultrabook en 2025 ?

Acheter un ultrabook en 2025 dépend avant tout de vos besoins. Si vous recherchez un ordinateur ultra-léger, élégant et autonome, c’est un excellent choix. Grâce à leur design fin et leurs composants optimisés, ces machines sont parfaites pour les professionnels nomades et les étudiants. Cependant, un laptop classique offre souvent plus de puissance brute, une meilleure connectivité et un prix plus abordable. Si vous avez besoin de performances élevées pour du gaming ou du montage vidéo, un PC portable traditionnel sera plus adapté. En somme, un ultrabook vaut le coup si la mobilité et l’élégance priment sur la puissance brute.