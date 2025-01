Le Galaxy S25 Edge a bien été aperçu lors du Galaxy Unpacked 2025, mais qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi cette série revient maintenant ? Les écrans incurvés Samsung ont été introduits en 2014 avec le Galaxy Note Edge. Un modèle expérimental doté d’un affichage latéral distinctif. Après quelques itérations avec les Galaxy S6 Edge et S7 Edge, Samsung a abandonné cette appellation en 2016. Et cela, bien que l’incurvation des écrans ait perduré sur ses modèles premium. En 2025, la marque réintroduit la gamme Edge avec le Galaxy S25 Edge, un smartphone au design plus fin. Revenons sur cette évolution de 10 ans et sur les spécificités du dernier modèle.

Les débuts des écrans incurvés Samsung

Le premier smartphone à adopter un écran incurvé était le Galaxy Note Edge (2014). Il se distinguait par un écran incurvé uniquement sur le côté droit, servant de panneau auxiliaire pour afficher des raccourcis, notifications et commandes rapides. Malgré cette première, les avis étaient mitigés. Certains utilisateurs trouvaient la courbure peu ergonomique et son usage limité.

Samsung ajuste ensuite sa stratégie en 2015 avec le Galaxy S6 Edge et sa déclinaison S6 Edge+. Contrairement au Note Edge, ces modèles intègrent une incurvation symétrique sur les deux côtés de l’écran. Cela améliore l’esthétique et donne aux smartphones un design plus homogène et agréable en main. Bien que la fonctionnalité Edge Display reste présente, l’attrait principal réside désormais dans le design.

En 2016, Samsung poursuit cette approche avec le Galaxy S7 Edge, qui ne propose pas de changements radicaux par rapport à son prédécesseur. Il s’agit davantage d’une mise à jour technique avec un écran toujours incurvé, mais une meilleure optimisation logicielle et une fiche technique améliorée. Cependant, après ce modèle, Samsung abandonne la marque Edge.

Dès le Galaxy S8 (2017), les écrans incurvés deviennent la norme sur les modèles haut de gamme, mais sans appellation spécifique. Aujourd’hui, la plupart des smartphones de la série S ont progressivement réduit l’incurvation des bords. Le Galaxy S24 Ultra en témoigne avec l’adoption d’un écran entièrement plat.

Le Galaxy S25 Edge : quelles évolutions pour les écrans incurvés Samsung ?

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a teasé le Galaxy S25 Edge, sans donner beaucoup de détails. Ce modèle arrivera après les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Il semble se démarquer par son design plus fin plutôt que par un écran incurvé.

Les premières fuites suggèrent que le S25 Edge est en réalité une version plus fine du S25 standard. Ce qui explique pourquoi il était initialement connu sous le nom de Galaxy S25 Slim. Contrairement aux modèles Edge du passé, il ne propose pas un écran incurvé prononcé. À la place, son design repose sur une épaisseur réduite, qui serait d’environ 6,4 mm. Soit 11 % plus mince que le Galaxy S25 classique.

Voici ce que l’on sait du Galaxy S25 Edge :

Il partagerait une grande partie des caractéristiques techniques du Galaxy S25, y compris son processeur et ses capteurs photo ;

Son écran ne serait pas courbé. Toutefois, ses bords et son format global rappelleraient l’ergonomie des anciens modèles Edge ;

Il s’agit du premier smartphone premium de Samsung conçu pour être une version affinée d’un modèle existant.

Pour l’instant, Samsung n’a pas communiqué de prix ni de date de sortie précise, mais l’appareil devrait être disponible au printemps 2025. Il reste aussi à voir si cette déclinaison Edge sera une expérimentation unique ou si la marque prévoit d’en faire une série récurrente.