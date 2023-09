Bien que le stockage sur les smartphones continue d’évoluer, il arrive encore que les utilisateurs soient confrontés au problème de manque d’espace. Et pour cause, les applications mobiles, souvent nombreuses, sont des gourmandes qui prennent un peu plus d’espace chaque jour, qu’elles soient utilisées ou non. De plus, elles contribuent à ralentir les performances du smartphone. Heureusement, Google a doté Android d’une fonctionnalité intelligente qui permet au téléphone de gérer son espace de manière dynamique. Mais par défaut, cette fonctionnalité n’est pas activée. Il s’agit de l’archivage automatique.

Qu’est-ce que l’archivage automatique sur Android ?

L’archivage automatique est une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite sur Android 13. Elle se cache dans Play Store et permet au smartphone de gérer ses espaces de manière dynamique. Cette fonctionnalité aide le téléphone à économiser son stockage sans rien supprimer. Elle archive automatiquement les applications non utilisées depuis un moment et met en cache les données inutiles.

Plus clairement, la fonction ne supprime pas l’application de votre smartphone. L’archivage automatique supprime une partie de celle-ci ou la met dans une sorte de sommeil prolongé. Vos données personnelles ainsi que vos réglages sont toujours là et l’application est présente dans votre menu. Vous n’aurez qu’à appuyer sur l’icône pour la sortir de son sommeil et continuer à l’utiliser comme cela se doit.

Selon les statistiques de Google, l’archivage automatique vous permet d’économiser plus de 60 % de l’espace utilisé. Aussi, vous n’aurez pas à subir le dilemme de quelle application choisir ou non. Play Store analyse la fréquence d’utilisation des applications pour décider de celles à archiver.

VOIR AUSSI : Ces 5 smartphones Samsung ne seront plus mis à jour après Android 14

Comment activer l’archivage automatique et libérer de l’espace sans rien supprimer ?

L’archivage automatique peut être activé de deux manières. Une activation automatique est prévue lorsque l’espace de stockage restant touche environ 10 % du nombre total. Sinon, vous pouvez opter pour l’activation manuelle. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez Play Store ;

Cliquez sur votre photo de profil ;

Sélectionnez Paramètres ;

Appuyez sur Général ;

Activez Archiver automatiquement les applis.

Dès lors, votre téléphone va décider quelles applications archiver au moment opportun. Vous pouvez consulter la liste de ces applications en entrant dans Play Store. Pour cela, appuyez sur votre photo de profil, Gérer les applications et l’appareil et sélectionnez Gérer. Faites défiler les options vers la gauche et appuyez sur Archiver. Si vous le souhaitez, vous pouvez les désarchiver en appuyant sur Restaurer.

Vous pouvez retrouver cette fonctionnalité si votre smartphone tourne sous Android 13 ou plus. Elle est vraiment utile pour essayer les différentes applications que vous souhaitez, sans craindre un manque d’espace.