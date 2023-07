Ces 5 smartphones Samsung ne seront plus mis à jour après Android 14

Déjà le plus gros vendeur de smartphones Android au monde, Samsung avait toujours offert deux ans de mises à jour pour ses smartphones milieu de gamme. En 2020, la société sud-coréenne a pourtant décidé de se montrer plus généreuse en augmentant la durée des mises à jour à 3 et même 4 ans pour certains smartphones. Ainsi, la plupart des smartphones sortis durant cette année-là arrivent à la fin de leur échéance cette année. Ils bénéficieront de la mise à jour Android 14. Mais après cela, le renouvèlement de l’OS ne sera plus pris en charge.

Quels sont les smartphones Samsung concernés ?

Les smartphones phares de Samsung sortis entre 2021 vont connaître leur dernière mise à jour logicielle avec Android 14. Il s’agit principalement des appareils de milieu de gamme éligibles à au plus 3 années de mise à jour. La liste comprend essentiellement cinq smartphones et tablettes :

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy A72

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A52

À leur sortie sur le marché en 2021, tous ces smartphones et tablettes fonctionnaient sous la version 11 d’Android. Chacun d’eux avait droit à 3 ans de mise à jour majeure. Ils recevront donc leur dernière mise à jour avec Android 14. Après cela, le support ne sera plus pris en charge pour l’OS.

En revanche, ils continueront à bénéficier des mises à jour de sécurité. Samsung pourrait quand même décider de réduire la fréquence. De trois mises à jour de sécurité par an, ces smartphones et tablettes pourront passer à deux d’ici à l’année 2024. Généralement, Samsung donne 4 à 5 ans de mises à jour de sécurité pour ses smartphones milieu de gamme. Ce qui laisse présager que la sécurité sera aussi abandonnée après 2025 pour les cinq smartphones listés ci-dessus.

En outre, après la fin de la mise à jour logicielle, ces smartphones devraient aussi continuer à recevoir des mises à jour mineures concernant One UI.

Quelles alternatives à ces smartphones ?

Tous les smartphones inclus dans cet article passeront absolument à Android 14. Pour le moment, il n’y a aucune raison de les changer, tant que vous êtes toujours satisfait de leur fonctionnement. Mais, si vous avez besoin d’un smartphone à l’air du temps, le nouveau best-seller de Samsung devrait vous ravir. Il s’agit du Samsung Galaxy A54. Vendu à moins de 500€, c’est clairement le meilleur smartphone Samsung milieu de gamme en 2023.

En alternative, vous pouvez vous permettre le Google Pixel 7a, vendu à un peu plus de 500€. Ce dernier se montre convaincant sur plusieurs points, même s’il a relativement une mauvaise autonomie.