Lunettes intelligentes : HTC et Google unissent leurs forces

Google a connu un lancement difficile dans le domaine des lunettes intelligentes. En 2012, la sortie des Google Glass devait inaugurer une nouvelle ère. Cependant, le projet a rapidement rencontré des obstacles, notamment des préoccupations en matière de vie privée et un design peu séduisant. De plus, la technologie de l’époque ne permettait pas d’atteindre les performances attendues. Tout ceci a conduit Google à suspendre le projet.

Malgré cet échec initial, l’intérêt pour la technologie portable n’a jamais faibli. Pendant que Google prenait du recul, d’autres entreprises ont exploré de nouvelles approches, comme Meta avec les lunettes Ray-Ban. Aujourd’hui, Google revient sur le devant de la scène avec une approche repensée. Son partenariat avec HTC marque une nouvelle ambition, soutenue par des investissements stratégiques et une expertise renforcée.

Une alliance stratégique pour l’innovation

Depuis 2023, les rumeurs sur le retour de Google dans le domaine des lunettes intelligentes se sont intensifiées. Avec un investissement de 250 millions de dollars, Google a acquis une partie des activités de HTC Vive. Il arrive ainsi à recruter plusieurs ingénieurs spécialisés en XR. Cette acquisition permet à Google d’accéder aux brevets de HTC et de renforcer le développement d’Android XR. Ce dernier étant la nouvelle plateforme dédiée à la réalité augmentée et virtuelle.

L’association entre HTC et Google laisse entrevoir plusieurs avancées technologiques majeures. Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner les points suivants :

L’intégration de l’intelligence artificielle pour une interaction intuitive avec l’utilisateur ;

Une amélioration du champ de vision et de la qualité d’affichage ;

Une autonomie optimisée grâce à une gestion intelligente de l’énergie.

Les lunettes intelligentes pourraient également bénéficier de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée avancée. Celles-ci pourraient alors faciliter des usages variés comme la navigation en temps réel, l’assistance professionnelle et le divertissement interactif. Grâce à Android XR, Google souhaite créer un écosystème ouvert. Il permettrait aux fabricants de casques et lunettes de réalité augmentée d’exploiter son système d’exploitation, à l’image d’Android pour les smartphones.

Un impact potentiel sur l’industrie

L’arrivée de ces lunettes intelligentes pourrait redéfinir le marché en rendant ces technologies plus accessibles. Jusqu’ici, les tentatives dans ce domaine ont souvent été freinées par des prix élevés et des limites technologiques. Grâce aux capacités d’innovation de Google et à l’expertise matérielle de HTC, cette alliance pourrait démocratiser l’usage des lunettes intelligentes. Par ailleurs, cela stimulera également la concurrence sur le segment de la réalité augmentée.

Les professionnels du secteur, comme Apple et Meta, devront adapter leurs stratégies face à cette avancée. Nul doute que le nouveau venu sera un facteur qui accélérera le développement de nouveaux produits.

L’enjeu clé reste toutefois l’adoption par les développeurs. Si Android XR parvient à séduire les créateurs d’applications, Google pourrait avoir un avantage décisif sur Apple. Pour ne citer que l’App Store dont la Vision Pro reste encore limitée.

L’évolution de ce partenariat sera à surveiller de près dans les mois à venir. Il est à savoir que, dans le même temps, la concurrence s’intensifie. Nous pouvons, par exemple, noter l’arrivée prochaine du casque AR de Samsung, Project Moohan, qui devrait voir le jour en 2025. Ce dernier, propulsé par un processeur Qualcomm XR2 Gen 2, pourrait rivaliser avec l’Apple Vision Pro, déjà confronté à un accueil mitigé.