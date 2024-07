Quel est le meilleur moment pour poster sur LinkedIn ?

Sur un réseau professionnel tel que LinkedIn, publier au bon moment peut faire toute la différence. Le moment parfait distinct toujours un post noyé dans l’oubli et une publication qui attire des milliers de vues. Alors, si vous souhaitez partager une idée brillante ou une réalisation professionnelle et ne souhaitez pas voir votre message sombrer dans l’océan infini des contenus, vous devez attendre un moment parfait. Que vous soyez à la recherche d’opportunités d’emploi, désireux d’élargir votre réseau ou simplement passionné par le partage de connaissances, connaître les meilleures pratiques en matière de timing pourrait bien être la clé du succès.

Les trois jours parfaits pour poster sur LinkedIn

Pour un post qui atteint durablement sa cible, il existe trois jours parfaits pour poster sur Linkedin : mardi, mercredi, jeudi.

Ces trois jours sont considérés comme les meilleurs moments pour poster sur LinkedIn, car ils constituent aussi le milieu de la semaine. Déjà, la fatigue du week-end est oubliée avec la journée de lundi et tout le monde se remet au travail le mardi. Dès ce jour, le goût du week-end n’est plus à l’ordre du jour. Les professionnels sont pleinement engagés dans leurs tâches et agissent pour rendre la semaine fructueuse. Ils sont donc plus susceptibles de consulter le réseau social pour voir des partages d’expériences, des opportunités de réseautage, etc.

De plus, mardi, mercredi et jeudi sont les meilleurs jours pour poster sur LinkedIn en raison de la routine de travail. Ce sont les jours où les gens sont plus productifs. Durant ces jours, les professionnels consultent leur profil pour se tenir informer.

Enfin, pour ce qui est des autres jours de la semaine, lundi et vendredi sont des jours propices également pour atteindre une audience. Mais dans ce cas, l’heure reste un allié à ne pas minimiser. Au premier jour de la semaine, la soirée est l’idéale. En fin de semaine, le vendredi, préférez la matinée pour poster.

Les meilleurs moments de la journée pour poster sur LinkedIn

Il ne servira à rien de poster sur LinkedIn le mardi à 23h : votre post se noiera probablement dans la mer de l’oublie. Sinon, il n’aura pas le même impact que les publications faites en pleine journée. Alors, à quelles heures faut-il poster ?

Il existe trois moments dans la journée pour poster sur LinkedIn :

Matin (8h-10h) : c’est l’heure d’arrivée au bureau. De nombreux professionnels profitent de cette période pour consulter leur réseau social avant de commencer leur journée. Poster à ce moment pourrait avoir un grand impact.

: c’est l’heure d’arrivée au bureau. De nombreux professionnels profitent de cette période pour consulter leur réseau social avant de commencer leur journée. Poster à ce moment pourrait avoir un grand impact. Midi (12h-14h) : c’est l’heure de pause. Les gens ont donc souvent le temps de consulter longuement leur réseau social avant de retourner travailler. Ce moment est plus propice que la matinée . Entre deux travaux, le professionnel pourrait prendre le temps de réfléchir à votre post.

: c’est l’heure de pause. Les gens ont donc souvent le temps de consulter longuement leur réseau social avant de retourner travailler. . Entre deux travaux, le professionnel pourrait prendre le temps de réfléchir à votre post. Fin d’après-midi (17h-18h) : en route pour la maison, des professionnels n’hésitent pas à faire un tour sur leur profil pour voir les opportunités et les partages d’expériences. Ici aussi, vous pouvez être sûr que l’impact sera au rendez-vous.

Outre ces trois moments, il est vraiment recommandé de ne pas publier sur le réseau. Ne pensez pas que votre réseau verra votre publication au matin : LinkedIn ne fonctionne pas ainsi. Les premières minutes qui suivent votre publication sont importantes. Si le post ne reçoit pas beaucoup d’interactions dans les secondes qui suivent, il est fort probable que sa portée soit limitée.