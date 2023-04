MidJourney : l’IA qui révolutionne la création de dessins à partir de textes

Des algorithmes spécialisés en intelligence artificielle offrent la possibilité d’associer vos idées les plus imaginatives en matière de rêves visuels avec les compétences artistiques des machines, afin de produire des œuvres graphiques. Des exemples connus incluent Dall-E, Scrypr et Stable Diffusion. Mais l’IA de Midjourney, avec sa cinquième version, semble avoir un avantage décisif dans ce domaine.

Qu’est-ce que MidJourney, l’IA révolutionnaire qui crée des dessins à partir de textes ?

L’outil MidJourney utilise une méthode d’intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir de descriptions textuelles. Contrairement à Dall-E, MidJourney est axé sur la beauté artistique plutôt que sur le réalisme. Cette caractéristique offre des résultats remarquables qui ont suscité l’intérêt de nombreux artistes.

En pratique, MidJourney permet à l’utilisateur de saisir une description textuelle et l’IA se charge de créer une image correspondante. Les résultats obtenus sont souvent surprenants car ils ne sont pas focalisés sur le réalisme, mais sont plutôt esthétiques et artistiques.

Cette approche novatrice a ouvert de nouvelles perspectives en matière de création artistique, car elle offre une façon innovante de générer des images. MidJourney a été perçu par de nombreux artistes comme une source d’inspiration pour stimuler leur créativité.

Explorer de nouvelles formes d’expression visuelle.

VOIR AUSSI : Adobe Firefly : De quoi est capable cette intelligence artificielle ?

Comment utiliser MidJourney pour générer des images impressionnantes ?

Contrairement à la plupart des outils d’IA, Midjourney se distingue par son mode de fonctionnement. Bien qu’il soit possible de s’inscrire directement à la version bêta sur le site Web de l’entreprise, l’utilisation de l’outil requiert le téléchargement et l’utilisation de Discord. Voici les étapes à suivre pour utiliser l’outil et obtenir des résultats incroyables :

Créez un compte Discord si vous n’en avez pas déjà un. Rendez-vous sur le site web de MidJourney et inscrivez-vous à la version bêta de l’outil. Rejoignez le serveur Discord de MidJourney via l’invitation que vous recevrez. Accédez au salon #newbie et tapez votre « prompt » (instruction pour l’IA sur l’image que vous souhaitez générer) en utilisant la commande /imagine suivie de votre demande. Essayez de préciser clairement le sujet ainsi que le style que vous recherchez, et éventuellement l’angle, le cadrage, la lumière ou les couleurs que vous désirez. Attendez quelques secondes et vous recevrez une notification indiquant que votre image est prête. Pour amorcer le processus, MidJourney vous présentera systématiquement 4 petites images de qualité médiocre. Vous pouvez choisir de relancer la génération d’images, de sélectionner une variation proposée ou d’obtenir une version de meilleure qualité en cliquant sur les boutons prévus à cet effet. Pour télécharger l’image finale gratuitement, cliquez simplement dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Enregistrer l’image sous… ».

Notez que la version gratuite de MidJourney ne permet que 25 tentatives. Si vous voulez continuer à utiliser l’IA après avoir épuisé votre quota, vous devrez payer pour bénéficier de plus d’options. Avec ces quelques étapes, vous pouvez facilement utiliser MidJourney pour générer des images artistiques impressionnantes à partir de descriptions textuelles.

En savoir plus sur les prompts

Pour obtenir des résultats stupéfiants avec une IA artistique, contextualiser un lieu, une époque ou un style peut grandement aider. Lors de la création d’un personnage, spécifier le cadrage souhaité, tel qu’un cadrage serré, panoramique, en contre-plongée ou en plongée, peut également donner des résultats intéressants. Pour trouver des idées supplémentaires, il est possible de consulter le mur de la communauté. Il est également possible d’uploader une photo pour générer un prompt et produire des images similaires.

En somme, pour exploiter pleinement les capacités de l’IA artistique, il est essentiel de fournir un contexte précis et de décrire le cadrage souhaité.

Voici une liste de commande pour vos prompts :

/imagine : Ensuite, il est nécessaire de décrire précisément ce que l’on souhaite en fournissant du contexte et des paramètres.

: Ensuite, il est nécessaire de décrire précisément ce que l’on souhaite en fournissant du contexte et des paramètres. /blend : Au lieu de la commande /imagine, il est possible d’utiliser cette commande permettant de mixer deux images pour générer des résultats différents.

: Au lieu de la commande /imagine, il est possible d’utiliser cette commande permettant de mixer deux images pour générer des résultats différents. -ar 3:2 : Pour le changement de format de l’image en paysage et pour un format portrait –ar 2:3.

: Pour le changement de format de l’image en paysage et pour un format portrait –ar 2:3. – -niji : Pour forcer le style dessin animé japonais.

: Pour forcer le style dessin animé japonais. –q 2 : Pour augmenter la qualité de l’image (ce qui consomme un crédit de plus).

VOIR AUSSI : 8 astuces pour gagner de l’argent avec ChatGPT et autres IA ?

Midjourney et ses pratiques en matière de droits d’auteur

Midjourney, comme ses concurrents, fait face à des critiques concernant ses pratiques en matière de droits d’auteur. En effet, le fondateur a admis que l’entreprise n’avait pas obtenu le consentement des créateurs sur lesquels le modèle a été formé, ce qui suscite des inquiétudes quant aux droits d’auteur.

Plus récemment, en janvier 2023, trois artistes ont déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre Stable Diffusion, Midjourney et DeviantArt. Ils affirment que ces sociétés ont enfreint les droits de millions d’artistes en utilisant cinq milliards d’images extraites du web pour former des IA, sans leur consentement.

Par ailleurs, Midjourney a été au cœur d’une autre polémique en août 2022 lorsqu’une œuvre générée par l’IA a remporté le concours de beaux-arts numéro 102 de la Colorado State Fair Fine Arts, sans que le jury et les autres artistes ne soient au courant qu’elle avait été conçue artificiellement.

Les limites de cette IA

Cependant, il est important de noter que MidJourney n’est pas en mesure de remplacer complètement le travail créatif humain. Bien que l’IA puisse générer des dessins de qualité professionnelle en un temps record, elle manque encore de la créativité et de l’imagination nécessaires pour créer des œuvres d’art vraiment originales et uniques. De plus, MidJourney peut parfois produire des résultats imprécis ou incohérents en raison des limites actuelles de la technologie de l’IA.

Le potentiel créatif de Midjourney pour générer des images et de l’art à partir de texte est indéniable, en offrant la possibilité de créer des peintures, dessins, couvertures de magazine et autres styles uniques. Cette IA a le potentiel de devenir un outil de référence pour les artistes et les créatifs souhaitant donner vie à leurs idées avec précision. Bien que Midjourney soit impressionnant, il existe également d’autres alternatives qui méritent d’être examinées, comme DALL-E.

Bonus Vidéo : Midjourney V5 : nouveauté et différences + les grosses news de l’IA