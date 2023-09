Si vous avez un iPhone, faites attention à vous. Un chercheur vient de faire la lumière sur un système d’hacking qui peut frapper n’importe quel appareil Apple, pour le rendre inutilisable et même poser des soucis de sécurité pour ce qui concerne vos données. Le hack a été développé par un certain Anthony et il consiste simplement à bombarder votre iPad ou iPhone de notifications Bluetooth et empêcher son utilisation de manière correcte. Comment cela fonctionne-t-il et quels en sont les risques ? Découvrez !

Comment ce hack attaque-t-il les iPhone et iPad ?

Rapporté par TechCrunch, le hack utilise un logiciel dédié et un Fliper Zero. Ce dernier est un outil de piratage vendu à environ 150 euros. Une fois que les deux outils sont reliés et que le système est mis en marche, il va chercher à exploiter une fonctionnalité Bluetooth spécifique des appareils Apple. Il s’agit du Bluetooth Advertisements qui permet aux produits de la marque de se connecter pour partager des fichiers. C’est ce qui aide les appareils à détecter rapidement des AirPods à proximité et à tenter de s’y connecter. C’est donc cette liaison Bluetooth que le hack va imiter pour bombarder l’appareil ciblé des notifications.

Dans la vidéo ci-dessous postée sur X (ex-Twitter), vous pouvez voir comment le Fliper Zero bombarde le smartphone de notifications de faux AirPods. Lorsque ces notifications sont envoyées successivement pendant un certain nombre de fois, l’iPhone peut se planter et devenir inutilisable durant un moment, relativement long.

Cependant, le Fliper Zero est un système développé pour fonctionner sur de courtes distances. En un mot, le hacker doit être proche de votre smartphone ou tablette Apple pour pouvoir l’attaquer. Le développeur affirme quand même qu’il a aussi développé un système d’hacking capable d’attaquer sur une longue distance. Toutefois, il n’a pas partagé des détails à propos.

Quels risques pour la sécurité de vos données et comment contrecarrer ce hack ?

Outre le fait de rendre vos appareils inutilisables pendant un moment, ce système d’hacking peut être utilisé pour camoufler des campagnes de phishing. Les hackers peuvent envoyer des notifications légitimes d’iOS sur votre smartphone pour y répandre des logiciels malveillants destinés à voler vos données personnelles.

De plus, plusieurs personnes peuvent prendre un vilain plaisir pour jouer des tours aux utilisateurs des produits Apple. Heureusement, il est possible d’empêcher cela. En effet, le Fliper Zero ne peut attaquer votre appareil que si le Bluetooth est activé ou laissé en veille. Et bien souvent, lorsque vous désactivez le Bluetooth de votre appareil Apple depuis le centre de contrôle, vous le mettez en veille. Dans ce cas, le Fliper Zero peut le réveiller pour attaquer votre appareil. La solution est de le désactiver depuis les réglages.

L’autre solution ne pourrait venir que d’Apple lui-même. La firme de Cupertino va devoir déployer une mise à jour de sécurité pour renforcer ses appareils. Cependant, même si l’entreprise le fait, certains smartphones ne pourront plus en bénéficier, sauf si le fabricant veut se montrer généreux.