Apple va arrêter de prendre en charge ces iPhone en 2023

Si les constructeurs sortent des smartphones chaque année, ils abandonnent aussi de nombreux modèles en cours de route. C’est une politique commerciale qui leur permet de continuer à vendre leurs nouveaux smartphones. On pourrait parler d’obsolescence programmée, mais les smartphones abandonnés ne cessent pas de fonctionner automatiquement. Le seul inconvénient, c’est qu’ils ne sont plus mis à jour par le fabricant. Ceux-ci ne bénéficient pas des dernières fonctionnalités et des améliorations système.

Les smartphones qu’Apple ne prend plus en charge en 2023

À ce jour, tous les smartphones pris en charge fonctionnent officiellement sous le système d’exploitation iOS 16. À sa sortie, Apple avait déjà abandonné :

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 7

iPhone SE.

Dans la foulée, WhatsApp a décidé de les abandonner aussi. À ce jour, les iPhone 6 et 6s ne peuvent plus utiliser l’application de messagerie instantanée.

Pour ce qui concerne les iPhone 7 et 7 Plus, ils sont restés sur iOS 15. Néanmoins, ces derniers vont continuer à recevoir les mises à jour de sécurité jusqu’à, au moins, 2024, à raison de deux fois par an.

Par ailleurs, avec le déploiement imminent d’iOS 17, Apple va cesser de prendre en charge :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X.

Ces derniers resteront bloqués sur iOS 16. Ils ne bénéficient plus de mise à jour logicielle. Toutefois, Apple continuera à pourvoir à leur sécurité jusqu’à, au moins, 2026. Cette mise à jour sera quand même moins récurrente que les années antérieures.

Ce lot d’abandons devrait être rejoint par les tablettes iPad Pro 9,7 pouces, 12, 9 pouces de 1ʳᵉ génération et l’iPad classique de 5ᵉ génération.

Quel iPhone d’occasion ou reconditionné acheter en 2023 ?

Si les constructeurs fournissent des mises à jour à leurs smartphones, c’est évidemment pour améliorer les bugs, la surconsommation de batterie, etc. Alors, si vous voulez un téléphone qui puisse être mis à jour pendant encore longtemps, évitez surtout :

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

Ce sont les prochains modèles qui seront abandonnés par la marque de Cupertino en 2024, avec le déploiement d’iOS 18. Cette année, ces modèles obtiendront la mise à jour iOS 17, mais ne pourront pas survivre au-delà de 2024. Les vendeurs vont sûrement baisser leur prix sur le marché, mais vous ne pourrez pas l’utiliser pendant longtemps.

Cela étant, il est préférable d’investir dans les iPhone 11 et plus. Certes, ceux-là seront plus chers, mais vous avez l’assurance de les utiliser durant longtemps tout en recevant les dernières mises à jour et fonctionnalités.