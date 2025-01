Nvidia vient de marquer un grand coup au CES 2025 en dévoilant ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 50 Series. Oui, on les attendait, mais il y a du bon et du mauvais lors de cet événement. Découvrons maintenant ce que la firme nous a préparé après tous ces mois d’attentes. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les cartes graphiques Nvidia RTX 50 Series dévoilées au CES 2025

Lors du CES 2025 à Las Vegas, Nvidia a présenté quatre nouveaux GPU dans sa gamme RTX 50 : les RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070. Ces cartes, basées sur l’architecture Blackwell, apportent des avancées majeures. La mémoire GDDR7 joue un rôle important, mais le DLSS 4 et une consommation énergétique optimisée ne sont pas à exclure. Cependant, il y a quelques absents sur ce line-up : Nvidia n’a pas encore annoncé les RTX 5060 et 5060 Ti. Cela laisse les gamers plus modestes sur leur faim.

Le modèle phare, le RTX 5090, se distingue par des spécifications impressionnantes :

21,760 cœurs CUDA (contre 16,384 pour la RTX 4090).

(contre 16,384 pour la RTX 4090). 32 Go de mémoire GDDR7 offrant une bande passante de 1,792 Go/s.

offrant une bande passante de 1,792 Go/s. Performances doublées dans des jeux comme Cyberpunk 2077 grâce au DLSS 4. La firme a effectué un test comparatif, mais il faudra attendre le vrai retour des utilisateurs pour se faire une idée précise.

Cependant, cette puissance a un coût : une consommation énergétique de 575 W sans parler du prix. Plus compact que son prédécesseur, il occupe seulement deux slots, une excellente nouvelle pour les petits boîtiers. Les autres modèles, comme la RTX 5080 et 5070 Ti, offrent des performances similaires aux anciennes hautes gammes (RTX 4080 et RTX 4090) à un prix plus abordable, rendant cette série très compétitive.

VOIR AUSSI : Samsung TV S95F, S90F, S85F : les nouvelles références TV OLED de 2025 présentées au CES

Et le prix ?

Côté tarifs, la série RTX 50 de Nvidia oscille entre hausse et baisse. Voici les prix annoncés :

RTX 5090 : 1 999 $ (400 $ de plus que la RTX 4090).

(400 $ de plus que la RTX 4090). RTX 5080 : 999 $ , soit une baisse de 200 $ par rapport à la RTX 4080.

, soit une baisse de 200 $ par rapport à la RTX 4080. RTX 5070 Ti : 749 $ (50 $ de moins que la RTX 4070 Ti).

(50 $ de moins que la RTX 4070 Ti). RTX 5070 : 549 $, offrant des performances équivalentes à la RTX 4090 grâce au DLSS 4.

Ces prix reflètent une stratégie hybride : séduire les gamers premium tout en rendant certaines options plus accessibles. Nvidia continue de dominer le marché face à AMD et Intel, notamment grâce à des innovations technologiques comme le DLSS 4, qui génère jusqu’à trois images supplémentaires par trame rendue.

Disponibles vers fin janvier 2025 pour les modèles haut de gamme et février pour les RTX 5070, ces cartes devraient agiter le marché dans les mois à venir. Préparez-vous également à des besoins énergétiques accrus, avec des alimentations recommandées allant de 650 W à 1000 W selon les modèles.