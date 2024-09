OnePlus 13 : le CEO confirme un lancement anticipé cette année !

L’anticipation autour du OnePlus 13 est désormais renforcée par la confirmation officielle du CEO de OnePlus, Li Jie. Ce dernier a annoncé que la sortie tant attendue du flagship aura lieu en octobre 2024. Une date légèrement avancée par rapport aux précédentes générations.

Le OnePlus 13 avec la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 4

L’une des améliorations majeures du OnePlus 13 est sans aucun doute l’intégration de la puce Snapdragon 8 Gen 4. Cette puce, développée par Qualcomm, marque un bond en avant significatif par rapport à la génération précédente. Les performances accrues en matière de puissance de traitement et d’efficacité énergétique sont au rendez-vous. Elle promet une meilleure gestion des tâches multiples et une optimisation notable de la consommation de batterie.

Cette nouvelle puce se distingue également par sa capacité à supporter la connectivité 5G avancée. Elle va alors rendre les téléchargements et le streaming encore plus rapides. Toutefois, certaines inquiétudes persistent concernant la chaleur générée lors d’un usage intensif. Un problème que Qualcomm a promis d’atténuer grâce à un nouveau système de dissipation thermique intégré à la puce.

VOIR AUSSI : OnePlus Nord CE4 Lite 5G : un concurrent sérieux des Redmi sur le marché ?

Les autres caractéristiques attendues

Le OnePlus 13 ne se limite pas à une simple mise à jour matérielle. Il est attendu avec un écran AMOLED de 6,8 pouces, offrant une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Idéal pour les amateurs de jeux et de streaming haute définition. De plus, la capacité de la batterie devrait dépasser les 5 000 mAh. Les rumeurs évoquent en parallèle une charge rapide à 100 W. Tout cela garantie une autonomie impressionnante même pour les utilisateurs intensifs.

Côté photo, le smartphone devrait être équipé d’un module triple caméra de 50 MP : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif 3x. Vous aurez alors des clichés encore plus nets et détaillés. Cependant, certains critiques estiment que le design du téléphone pourrait manquer d’innovation. Il reste proche de la version précédente, le OnePlus 12.

Le OnePlus 13 devrait être disponible à partir d’octobre 2024, avec un prix estimé entre 900 et 1 100 euros. Il s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme. Il s’agira probablement d’un lancement uniquement en Chine dans un premier temps. Il interviendrait avant le 11 novembre, date du Jour des Célibataires. Cette journée, plus grande fête commerciale en Chine, représente un moment clé pour dynamiser les ventes. La disponibilité du téléphone va s’étendre aux marchés internationaux fin 2025 ou début 2025.

Enfin, la semaine dernière, le CEO a confirmé que pour la deuxième année consécutive… Le prochain produit phare de OnePlus utilisera un panneau OLED non Samsung.