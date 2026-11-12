NAS 2 ou 4 baies : que choisir pour vos besoins de stockage ?

Votre disque de photos est presque plein et les vidéos de chaque voyage prennent davantage de place. Acheter un NAS règle le problème du rangement, mais encore faut-il éviter de manquer à nouveau d’espace dans deux ans. Pour choisir entre deux et quatre baies, commencez par estimer votre collection à trois ans, puis comparez ce volume à la capacité réellement utilisable après le RAID. Voici comment faire le calcul et décider sans acheter plus que nécessaire.

Estimer la place nécessaire dans trois ans

Une baie est un emplacement pour un disque. Un NAS 2 baies peut suffire à un foyer qui conserve ses photos, ses vidéos et ses sauvegardes. Le nombre de baies, à lui seul, ne permet toutefois pas de savoir combien de fichiers vous pourrez garder : la capacité des disques et leur configuration comptent tout autant.

Commencez par relever la taille des dossiers à conserver sur vos ordinateurs, téléphones et disques externes. Ne comptez qu’une fois les fichiers identiques déjà copiés sur plusieurs supports. Ajoutez les documents et les sauvegardes d’ordinateurs qui occuperont aussi le NAS. Pour mesurer la croissance de votre collection, regardez le volume des photos et vidéos créées au cours des douze derniers mois.

Prenons un exemple : vous possédez 2 To de fichiers et ajoutez 500 Go par an. Dans trois ans, votre collection atteindra 3,5 To si vos habitudes restent les mêmes. En visant 20 % d’espace libre, il faut prévoir environ 4,4 To utilisables : 3,5 ÷ 0,8 = 4,375. Cette marge est un repère de planification, pas une exigence du constructeur. Si vous commencez à filmer davantage, refaites le calcul avec ce nouveau rythme.

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Comparer la capacité utile plutôt que la somme des disques

Deux disques de 8 To ne donnent pas nécessairement 16 To pour vos fichiers. En RAID 1, les mêmes données sont écrites sur les deux disques. La capacité théorique est alors de 8 To avant les réserves du système et le formatage. Le bénéfice recherché est la tolérance à la panne d’un disque, à condition que l’autre reste fonctionnel.

Sur un NAS compatible, le RAID 5 répartit les données et la parité sur au moins trois disques. Avec quatre disques identiques, l’équivalent de la capacité d’un disque est consacré à la parité. Le tableau permet de comparer quelques configurations ; les capacités indiquées sont théoriques, avant formatage et réserves du système.

Configuration Capacité théorique Panne tolérée 2 × 8 To en RAID 1 8 To 1 disque 2 × 12 To en RAID 1 12 To 1 disque 4 × 8 To en RAID 5 24 To 1 disque

Dans l’exemple précédent, deux disques de 8 To en RAID 1 offrent donc une marge confortable pour une collection estimée à 3,5 To. Quatre baies ne sont pas nécessaires uniquement parce que vous conservez des photos RAW. Vérifiez néanmoins la capacité disponible annoncée par le calculateur RAID du fabricant et la compatibilité des disques avant l’achat.

Reconnaître le moment où quatre baies deviennent utiles

Imaginons maintenant 6 To d’archives et 2 To de nouvelles vidéos par an. Au bout de trois ans, vous atteindriez 12 To. Avec le même objectif de 20 % d’espace libre, il faudrait viser 15 To utilisables. Deux disques de 12 To en miroir seraient trop justes ; quatre disques de 8 To en RAID 5 offriraient davantage de marge.

Cela ne rend pas les quatre baies obligatoires : deux disques plus grands et compatibles peuvent aussi répondre au besoin. Comparez le coût du boîtier et des disques pour une capacité utile équivalente. Quatre baies deviennent intéressantes lorsque votre budget et le rythme de vos archives rendent cette répartition plus pertinente. Une baie libre ne garantit pas, à elle seule, une extension simple : vérifiez les possibilités d’ajout de disques et de migration RAID du modèle choisi.

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Séparer le besoin de capacité du besoin de vitesse

Le nombre de disques ne dit pas tout de la puissance d’un NAS. Le DXP2800 GT d’UGREEN, par exemple, associe deux baies SATA à un processeur AMD Ryzen Embedded R2514, une connexion 10 GbE et deux emplacements M.2 NVMe, selon sa fiche constructeur. Il illustre une autre approche : conserver un format à deux baies tout en disposant de possibilités réseau et de stockage plus avancées.

Cette configuration peut intéresser un foyer qui souhaite un cloud privé performant et transfère régulièrement de gros dossiers photo ou vidéo. Pour profiter du 10 GbE, l’ordinateur et les équipements réseau utilisés sur le trajet doivent être compatibles. La vitesse réelle dépend aussi des disques et des fichiers transférés. Acheter quatre baies ne corrige donc pas automatiquement des transferts lents, pas plus qu’une connexion rapide n’augmente la capacité disponible.

Une organisation simple consiste à garder le projet en cours sur le SSD de l’ordinateur, puis à en conserver une copie sur le NAS. Une fois le montage terminé, les rushes et la version finale rejoignent les archives. Vous profitez ainsi du stockage central sans imposer à chaque opération de montage un passage par le réseau.

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Décider à partir de votre propre collection

Deux baies constituent un choix cohérent si votre volume prévu à trois ans, avec une marge, tient dans la capacité utile de disques compatibles et abordables. Quatre baies méritent d’être envisagées si vos vidéos et leurs originaux grossissent rapidement et si la configuration retenue offre une meilleure réserve pour votre budget. Mesurez d’abord vos fichiers, calculez ensuite le stockage utile, puis choisissez le boîtier. La sauvegarde séparée reste à prévoir dans les deux cas.

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