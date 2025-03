Quand Lenovo fusionne moniteur et intelligence artificielle !

L’intelligence artificielle s’invite partout : smartphones, voitures, et désormais moniteurs. Lors du MWC à Barcelone, Lenovo a présenté une puce IA (NPU) s’intégrant directement dans un écran. Celui-ci se verra ainsi doté de fonctions avancées. Ce moniteur ne se contente pas d’afficher des images. Il peut aussi améliorer l’expérience utilisateur en offrant des capacités IA aux PC non équipés. Mais cette innovation est-elle vraiment utile ?

Un moniteur intelligent Lenovo qui adapte son ergonomie

L’un des points forts de ce moniteur IA signé Lenovo réside dans son ergonomie adaptative. Grâce à des capteurs et une motorisation intégrée, l’écran ajuste automatiquement les éléments suivants :

Son inclinaison

Sa hauteur

Son orientation en fonction des mouvements de l’utilisateur.

Selon Lenovo, cette fonctionnalité permettrait un confort accru. Ils notent en particulier ceux qui travaillent sur un bureau debout ou changent régulièrement de position. Toutefois, cette technologie s’appuie sur des solutions de suivi du regard et de posture qui existent depuis des années. Ceci soulève ainsi la question de la nécessité réelle d’une telle intégration IA. Pourquoi ne pas simplement utiliser des moteurs standards comme ceux des caméras de surveillance ? En effet, ces derniers remplissent déjà une fonction similaire depuis longtemps.

L’autre promesse de Lenovo est encore plus ambitieuse : ce moniteur doté d’un NPU pourrait conférer des capacités IA à des PC qui en sont dépourvus. Concrètement, cela signifie qu’il pourrait exécuter des modèles de langage avancés et d’autres fonctionnalités d’intelligence artificielle. Et cela, sans nécessiter un processeur IA dédié.

Curieux ? Voici un short :

VOIR AUSSI : AI Ring, une bague à la place de la souris ? Le concept futuriste de Lenovo

Transformer un vieux PC en machine IA ?

Selon Lenovo, l’écran pourrait « recevoir des commandes, analyser l’intention de l’utilisateur et permettre à un assistant IA d’exécuter des requêtes ». L’initiative de la marque pourrait potentiellement donner une seconde jeunesse aux ordinateurs plus anciens. Toutefois, il est légitime de se poser une question. Un utilisateur prêt à investir dans un écran aussi avancé ne possède-t-il pas déjà un matériel suffisamment performant pour gérer l’IA sans assistance externe ?

Un concept audacieux, mais discutable. Ce moniteur IA de Lenovo reste un prototype et pourrait ne jamais voir le jour sous cette forme. L’entreprise est connue pour expérimenter des concepts originaux, certains ayant abouti, d’autres non. Si l’idée d’un écran motorisé et boosté à l’IA intrigue, son intérêt pratique et sa nécessité restent discutables. Lenovo surfe sur la vague IA, mais ce moniteur est-il une révolution ou simplement un gadget supplémentaire ? À l’heure où l’intelligence artificielle est intégrée dans une multitude d’appareils, des smartphones aux réfrigérateurs… Il semble que Lenovo explore surtout de nouvelles façons de capitaliser sur cette tendance.

En parallèle, l’entreprise a également présenté à Barcelone d’autres concepts IA. À ne mentionner qu’une clé USB-C équipée d’un NPU capable d’apporter de la puissance IA à un PC sans nécessiter un nouvel écran.

En vidéo, les temps forts de Lenovo lors du MWC 2025 :