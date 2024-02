L’AI Act : La nouvelle loi de l’UE sur l’intelligence artificielle !

L’intégration croissante de l’IA dans notre quotidien soulève des questions importantes sur son influence et sa régulation. L’AI Act, une initiative de l’Union européenne, représente une démarche proactive pour modeler un avenir où l’IA est à la fois un outil influent et un allié fiable. Découvrez comment l’AI Act cherche à harmoniser l’innovation technologique avec les besoins et la sécurité des individus. Établissant ainsi les bases d’une utilisation éthique et responsable de l’IA.

Les priorités du parlement pour la loi sur l’IA

Le Parlement européen accorde la plus haute importance à la sécurité, la transparence, la traçabilité et l’aspect respectueux de l’environnement dans l’utilisation de l’IA au sein de l’UE. Il préconise également une supervision humaine dans le cadre de l’IA pour prévenir d’éventuels résultats néfastes. Dans cette perspective, le Parlement cherche à établir une définition technologiquement neutre de l’IA. Ce qui pourrait être appliquée uniformément aux systèmes d’IA à venir.

La définition neutre de l’IA adopté par le Parlement européen

Le Parlement européen a adopté une manière simple et universelle de décrire ce qu’est un système d’intelligence artificielle dans le cadre du AI Act. Cette description est conçue pour être valable maintenant et à l’avenir, couvrant tous les types de technologies d’IA.

Selon cette définition, un système d’IA est un système basé sur une machine. Elle est capable de fonctionner de manière autonome à différents niveaux. Il peut produire des résultats comme des prédictions, des conseils ou des décisions qui ont un impact sur notre monde réel ou virtuel. Le Parlement européen suggère aussi de changer le terme « utilisateur » en « déploiement ». Le règlement introduit également d’autres nouveaux termes comme « système d’IA à usage général », « modèle de base », « deep fake », et d’autres termes liés à l’IA.

Ces définitions et termes sont importants car ils aident à comprendre comment l’IA doit être utilisée et régulée dans l’UE. Le tout en veillant à ce que son utilisation soit éthique et respecte les droits fondamentaux.

Quel est cette loi AI Act ?

La première loi mondiale sur l’IA est connue sous le nom d’AI Act. Elle a été adoptée par l’Union européenne en décembre dernier. Cette réglementation novatrice vise à encadrer l’utilisation de l’IA. Cette législation est significative car elle introduit des règles spécifiques pour les modèles d’intelligence artificielle à usage général. Cela vise à garantir la transparence et la conformité avec les droits fondamentaux.

L’AI Act catégorise les systèmes d’IA selon leur niveau de risque. Les applications jugées à risque inacceptable, comme la manipulation du comportement humain ou les systèmes de notation sociale, seront interdites. Les systèmes à haut risque, tels que ceux utilisés dans les appareils médicaux ou la reconnaissance biométrique, devront répondre à des exigences strictes en matière de transparence et de sécurité. Les systèmes à risque minimal ou limité, comme les filtres anti-spam ou les montres connectées, seront soumis à des réglementations moins contraignantes.

Il est bon à savoir que les citoyens auront des droits spécifiques en rapport avec les systèmes d’IA. Notamment le droit de déposer des plaintes et de recevoir des explications sur les décisions prises par ces systèmes. Cette nouvelle loi est actuellement en cours de finalisation. Et si un texte final est convenu, il pourrait s’écouler près de deux ans avant que la loi n’entre en vigueur.

L’AI Act redéfinit les normes de l’IA

L’adoption de l’AI Act par l’Union européenne marque une avancée significative dans la réglementation internationale de l’intelligence artificielle. Cette loi se distingue par son approche unique, centrée sur l’évaluation des risques associés à différentes catégories de systèmes d’IA. Elle vise à trouver un équilibre entre les bénéfices technologiques de l’IA et la nécessité de protéger les droits de l’homme et la sécurité.

L’AI Act classe les systèmes d’IA selon leur niveau de risque, de « minimal » à « élevé » et jusqu’à « inacceptable ». Cette classification détermine les exigences réglementaires et de surveillance applicables à chaque système.

L’objectif de l’AI Act est aussi de stimuler l’innovation dans le domaine de l’IA. Tout en veillant à ce que les technologies développées soient conformes aux valeurs européennes et aux droits fondamentaux. La loi prévoit des mesures pour assurer l’équité, la non-discrimination et la transparence des décisions prises par les systèmes d’IA.

Des mécanismes de surveillance et de conformité robustes sont mis en place. Il sont accompagnés de sanctions importantes pour les entreprises qui ne respectent pas les règles établies. Ces sanctions sont conçues pour prévenir les abus et encourager les entreprises à prendre au sérieux les exigences de la loi.

L’objectif de cette nouvelle loi

La récente proposition de règlement de l’Union européenne sur l’IA vise à établir un équilibre entre le soutien à l’innovation et la mise en place de contrôles réglementaires pour une utilisation sûre de l’IA. Voici les points clés de cette initiative :

Création de « bacs à sable réglementaires ». Cette approche prévoit des environnements d’expérimentation contrôlés où les innovateurs peuvent tester et développer des systèmes d’IA. Renforcement de la sécurité juridique. En offrant un cadre réglementaire clair, la proposition vise à améliorer la compréhension des exigences légales, des risques potentiels, et des conséquences de l’utilisation de l’IA. Accélération de l’accès aux marchés pour les PME et Start-ups. La proposition cherche à réduire les barrières réglementaires pour faciliter l’accès au marché. En particulier pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes entreprises.

La proposition de l’UE pour la réglementation de l’IA vise à encourager un développement technologique innovant tout en assurant une utilisation responsable et sécurisée de l’IA

En résumé, l’AI Act constitue une étape clé vers une réglementation mondiale de l’IA. Elle cherche à équilibrer le progrès technologique et la protection des citoyens. Cette loi pourrait servir de référence pour d’autres pays souhaitant réglementer l’utilisation de l’IA dans un contexte mondial en pleine numérisation.

