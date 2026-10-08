ChatGPT va bientôt intégrer un filigrane invisible à certains textes générés dans l’Union européenne. OpenAI déploiera progressivement cette technologie, baptisée textGrain, sur ChatGPT et Codex. L’objectif est de rendre les contenus générés par IA détectables par machine, conformément aux nouvelles obligations de transparence de l’AI Act. Cependant, ce marquage n’est ni infaillible ni capable d’identifier l’auteur d’un texte.

Un marquage statistique intégré directement dans le choix des mots

Contrairement à une métadonnée ou à des caractères cachés, textGrain agit directement sur la génération du texte. OpenAI modifie légèrement la sélection aléatoire des mots ou fragments de mots afin de créer un signal statistique invisible. Un détecteur spécialisé recherche ensuite cette empreinte dans le contenu. Le copier-coller ne la supprime donc pas automatiquement.

Le système sera progressivement activé pour les utilisateurs éligibles de ChatGPT et Codex dans l’UE, tous forfaits confondus. Les clients de l’API peuvent déjà choisir d’activer le watermarking sur certains modèles, partout dans le monde. OpenAI prévoit également une intégration via certains partenaires cloud.

Cette approche répond à l’article 50 de l’AI Act, dont les obligations de transparence s’appliquent depuis le 2 août 2026. Les contenus générés ou manipulés par IA doivent notamment comporter des marques lisibles par machine permettant leur détection.

Point intéressant : OpenAI affirme ne pas constater de dégradation significative des performances de son modèle Astra avec le watermarking. L’entreprise indique également que l’impact sur la vitesse est négligeable.

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Un détecteur encore loin de pouvoir tout prouver

Le principal problème concerne la fiabilité. Sur des passages d’environ 200 tokens, OpenAI détecte son watermark dans environ 80 % des cas. Et ceci, contre 95 % pour 400 tokens dans certains tests. La réécriture réduit encore fortement l’efficacité. Remplacer 10 % des mots par des synonymes fait passer la détection d’environ 92 % à 66 %, puis à seulement 17 % avec 25 % de modifications.

Le système peut donc produire de faux positifs ou manquer un texte réellement marqué. Il ne permet surtout pas de savoir « qui » a utilisé ChatGPT. Quelle part du texte a été écrite par un humain ? À qui appartient le contenu ? Ses informations sont-elles exactes ? L’absence de watermark ne prouve pas non plus qu’un humain est à l’origine du texte.

Aussi, on dirait bien quele watermarking de ChatGPT constitue surtout un mécanisme de traçabilité technique. Son déploiement européen répond directement à l’AI Act. Néanmoins, ses limites montrent pourquoi OpenAI réserve encore son détecteur aux chercheurs et organisations approuvés. À terme, cette technologie pourrait, toutefois, devenir un standard de provenance pour les contenus textuels générés par IA.

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