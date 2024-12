Comment retrouver les mots de passe Wi-Fi sur votre iPhone ou Android ?

Il y a de ces personnes qui n’aiment pas nous donner directement leur mot de passe Wi-Fi, de peur qu’on le partage avec d’autres personnes. De même, il peut arriver que l’on ait oublié le mot de passe. Et si l’on souhaite se connecter à un autre de nos appareils ? Comment retrouver le mot de passe d’un Wi-Fi déjà enregistré sur notre téléphone ? Pas de panique, iOS et Android offrent des astuces pour les retrouver en quelques étapes.

La solution pour iPhone

Cette astuce ne marche qu’avec les iPhone qui tournent sous iOS 16 et plus. Pour voir les mots de passe des Wifi enregistrés :

Connectez-vous au réseau Wi-Fi dont vous voulez le mot de passe

Rendez-vous dans les réglages

Accédez à la partie Wi-Fi

Identifiez le nom du réseau Wifi

Touchez le symbole (i) en bleu qui se trouve devant le nom

Appuyez pendant un moment sur le mot de passe « …… »

Authentifiez-vous avec Touch ID ou Face ID

Quelques secondes après, le mot de passe devrait apparaître sous vos yeux.

La solution pour Android

Les solutions présentées ci-dessous ne fonctionnent que pour les smartphones Android qui tournent sous Android 10 et plus. Selon le modèle de votre Android et la marque, le nom des paramètres peut être différent, mais vous devez pouvoir vous retrouver.

Google Pixel (et autres smartphones Android)

Les étapes sont un peu plus longues pour iPhone, mais on parvient finalement au même résultat.

Connectez-vous au réseau Wi-Fi dont vous voulez le mot de passe

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone

Appuyez sur Réseau et Internet

Sélectionnez Internet et accédez à la section du Wi-Fi

Appuyez sur Partager

Authentifiez-vous avec votre mot de passe

Sur la page avec le QR code, vous verrez le mot de passe du Wi-Fi en bas.

Samsung Galaxy

Si vous utilisez un smartphone Samsung Galaxy, les choses ne sont pas aussi simples. La marque sud-coréenne a ajouté quelques étapes de sécurité.

Connectez-vous au réseau Wi-Fi

Rendez-vous dans les paramètres

Appuyez sur Connexions

Sélectionnez Wi-Fi

Appuyez sur le symbole de paramètres devant le réseau auquel vous êtes connecté

Sélectionnez Code QR

Enregistrez l’image du Code QR

Ouvrez Google Lens

Sélectionnez l’image du Code QR

Après quelques secondes d’analyse, Google Lens vous affiche le mot de passe. Vous n’avez plus qu’à l’utiliser pour vous connecter depuis vos autres appareils.