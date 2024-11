Alors que l’iPhone 16 fait à peine ses débuts, les rumeurs autour de l’iPhone 17 suscitent déjà de l’enthousiasme. L’intégration des écrans LTPO sur tous les modèles de l’iPhone 17, y compris les versions standard serait la plus attendue. Cette évolution pourrait bien inciter les utilisateurs à patienter, au lieu de se précipiter vers le modèle de cette année.

iPhone 17 : l’arrivée des écrans LTPO pour tous les modèles

Selon des informations de ET News, chaque modèle d’iPhone 17 pourrait être équipé d’un écran LTPO. Une technologie jusqu’alors réservée aux modèles Pro et Pro Max. Les écrans LTPO offrent un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Cela permet aux utilisateurs une expérience visuelle beaucoup plus fluide et une meilleure autonomie de la batterie. Actuellement, les iPhone standard sont limités à 60 Hz. Un point de frustration pour les fans de la marque, surtout face aux concurrents sous Android qui standardisent les écrans 120 Hz. Et cela, même pour des appareils moins coûteux.

Cette avancée permettrait aussi aux modèles standard de bénéficier des fonctionnalités Apple ProMotion et de l’affichage permanent. En rendant ces options accessibles sur les versions standard, Apple comblerait un retard technologique notable.

L’absence de ProMotion sur l’iPhone 16 a été vivement critiquée, y compris par des experts comme Jamie Richards. Il qualifie même cet écart de « pire habitude d’Apple ». En effet, les appareils concurrents sous Android adoptent des écrans 90 Hz ou 120 Hz comme norme. Toutefois, Apple a toujours maintenu une fréquence de 60 Hz pour ses modèles de base. La marque à la pomme relègue ces écrans à un standard dépassé. La perspective d’un écran 120 Hz pour l’iPhone 17 redonne espoir aux utilisateurs.

Pourquoi l’iPhone 17 pourrait-il surpasser l’iPhone 16 ?

Avec cette rumeur persistante, il devient tentant de passer l’iPhone 16 pour attendre un modèle offrant des performances optimales. Cependant, Apple devra probablement trouver d’autres moyens de différencier les iPhone 17 Pro. Des fonctionnalités exclusives au-delà de l’appareil photo, pour maintenir l’intérêt des acheteurs haut de gamme seront peut-être au rendez-vous.

Ces rumeurs sur l’iPhone 17 soulèvent également des questions cruciales pour ceux qui envisagent d’acheter l’iPhone 16. Si la fluidité et les nouvelles technologies d’affichage sont des priorités, attendre l’iPhone 17 semble être une option judicieuse. Pour Apple, cette évolution représente un pas vers la démocratisation de certaines technologies, rendant le modèle standard de 2025 bien plus compétitif. Le choix ne dépend plus que de vous.