Alors que le CES 2025 vient de prendre fin, on ne peut que revenir sur la nouvelle IA de Samsung. La firme a en effet lever le voile sur Vision AI : l’intelligence artificielle dans votre télé. Cela vient juste après Galaxy AI, démontrant la forte volonté de Samsung dans ce secteur. Vision AI se présente ainsi comme une solution, plus qu’une innovation, qui promet de transformer nos interactions avec les écrans. Quels sont les atouts de cette technologie basée sur l’IA et ses implications dans nos vies ?

Les bases de Vision AI

Samsung Vision AI marque une nouvelle étape dans la création d’expériences intelligentes et intuitives. Cette technologie transforme les écrans en véritables compagnons connectés, capables d’analyser et d’adapter en temps réel leurs fonctionnalités.

Click to Search : identifie instantanément des éléments à l’écran, comme une célébrité ou un objet, sans perturber la visualisation.

: identifie instantanément des éléments à l’écran, comme une célébrité ou un objet, sans perturber la visualisation. Live Translate : traduis les sous-titres en temps réel, éliminant les barrières linguistiques.

: traduis les sous-titres en temps réel, éliminant les barrières linguistiques. Home Insights : informations instantanées sur l’environnement domestique (alertes de sécurité ou mises à jour quotidiennes). Et cela, que vous soyez à la maison ou dehors.

informations instantanées sur l’environnement domestique (alertes de sécurité ou mises à jour quotidiennes). Et cela, que vous soyez à la maison ou dehors. Pet and Family Care : surveillez vos proches et détectez les comportements inhabituels de votre bébé ou de votre chien. Cette fonction peut optimise votre confort de maintes façons : ajustage automatique d’ambiance (tamiser les lumières quand bébé dort), mises à jour en temps réel et un enregistrement des événements via les téléviseurs.

En intégrant l’écosystème SmartThings, Vision AI va encore plus loin en centralisant des fonctions comme « Home Insights ». Ces fonctionnalités font des écrans un pivot central du foyer connecté.

VOIR AUSSI : Téléviseurs intelligents : Copilot AI débarque chez LG et Samsung

L’ère des écrans IA : la gamme qui bénéficie de cet ajout

Samsung inaugure une nouvelle ère technologique en intégrant Vision AI à ses écrans Neo QLED, OLED, QLED et The Frame. Cette initiative démocratise les écrans intelligents et adaptatifs. Elle redéfinit considérablement les standards du divertissement et de la maison connectée.

Le Neo QLED 8K QN990F illustre parfaitement cette innovation. Doté du processeur NQ8 AI Gen3, il optimise l’image et le son en temps réel grâce à des technologies avancées comme :

8K AI Upscaling Pro : Une mise à niveau stupéfiante pour des détails d’une clarté exceptionnelle.

: Une mise à niveau stupéfiante pour des détails d’une clarté exceptionnelle. Auto HDR Remastering Pro : un ajustement des couleurs pour des images éclatantes, même dans les scènes sombres.

: un ajustement des couleurs pour des images éclatantes, même dans les scènes sombres. Adaptive Sound Pro : une optimisation sonore qui sépare et équilibre chaque élément audio.

: une optimisation sonore qui sépare et équilibre chaque élément audio. Color Booster Pro : une analyse de scène améliorée pour des couleurs riches et vibrantes.

Avec Vision AI, Samsung transforme ses écrans en outils polyvalents, intuitifs et esthétiquement remarquables. Le géant tech du marché confirme alors son leadership technologique.