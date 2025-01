Téléviseurs intelligents : Copilot AI débarque chez LG et Samsung

Dans un monde où les téléviseurs intelligents deviennent des hubs de connectivité et de divertissement, LG et Samsung franchissent une étape majeure lors du CES Las Vegas 2025. En effet, l’intégration de l’assistant Copilot AI de Microsoft promet de redéfinir l’expérience utilisateur. Que réserve cette innovation pour les amateurs de technologie et de multimédia ?

« IA Remote » pour LG et amélioration de Vision AI pour Samsung

LG et Samsung, leaders du marché des téléviseurs intelligents, marquent un tournant en embarquant Copilot AI. Présenté lors du CES 2025, Copilot est essentiellement une application web reliant les utilisateurs à l’assistant IA de Microsoft.

LG propose une section entièrement dédiée à l’IA sur ses nouveaux téléviseurs. La marque rebaptise même sa télécommande en « IA Remote ». L’accès à Copilot promet d’aider les utilisateurs à trouver et organiser des informations complexes en utilisant des indices contextuels.

Samsung, de son côté, inclut Copilot dans sa section Vision AI. Celle-ci regroupe des fonctionnalités comme l’amélioration d’images via l’IA, le remastering Auto HDR et le son adaptatif Pro.

Cependant, aucune démonstration concrète de l’intégration de Copilot n’a encore été réalisée. LG semble prévoir l’utiliser pour rechercher des informations sur des sujets précis. Il a toutefois dévoilé son propre chatbot basé sur l’intelligence artificielle, directement intégré à ses téléviseurs. Samsung promet des recommandations personnalisées et des fonctions de reconnaissance visuelle.

Tout cela vous semble un peu flou ? Vous n’êtes décidément pas le seul.

Une annonce un peu bancale ?

Avec l’arrivée de Copilot AI, les téléviseurs intelligents de LG et Samsung adoptent une nouvelle stratégie axée sur l’IA. La promesse : une navigation plus intuitive et des contenus personnalisés.

Cependant, l’annonce de l’intégration de Copilot AI dans les téléviseurs intelligents de LG et Samsung suscite un certain scepticisme. En effet, si la promesse de contenus personnalisés et d’une navigation simplifiée semble séduisante, les éléments concrets manquent pour convaincre pleinement. L’absence de démonstrations ou de détails techniques soulève des doutes quant à la maturité de cette fonctionnalité. Certains pourraient y voir une fonctionnalité plus marketing que réellement transformative.

Par ailleurs, la dépendance à une application web pour accéder à Copilot peut limiter son utilité. À moins que LG et Samsung ne dévoilent rapidement des cas d’usage concrets et impactant… Cette annonce risque de décevoir les attentes des consommateurs. Il reste à voir si ces entreprises sauront transformer cette opportunité en véritable révolution pour les téléviseurs intelligents.