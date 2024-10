Samsung vient de lever le voile sur son Galaxy A16 5G, successeur du très populaire Galaxy A15. Ce nouveau modèle d’entrée de gamme pourrait bien devenir une référence sur le segment des smartphones abordables. La raison ? On peut évidemment évoquer ses fonctionnalités améliorées, mais la plus grande surprise concerne notamment sa longévité exceptionnelle. Samsung semble miser gros sur ce modèle pour s’imposer face à ses concurrents, dont Xiaomi.

Une énorme mise à jour de 6 ans !

Samsung a récemment annoncé son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Galaxy A16 5G. Ce modèle arrive avec plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A15. La première grande nouveauté est la taille de l’écran. Celui-ci passe de 6,5 pouces à 6,7 pouces avec une dalle Super AMOLED. Cet écran Full HD+ (2340 x 1080 pixels) promet une expérience visuelle plus fluide, notamment grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Côté design, le Galaxy A16 conserve une allure familière avec des bordures plus fines. L’épaisseur passe ainsi à 7,9 mm, contre 8,4 mm pour l’A15, tout en conservant un poids de 200 g. Le smartphone est également doté de la certification IP54, offrant une résistance à la poussière et aux éclaboussures, une première pour cette gamme.

Sous le capot, deux processeurs différents seront proposés en fonction des régions. L’Exynos 1330 sera pour l’Europe et le Dimensity 6300 pour des marchés comme l’Inde et la Thaïlande. Avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD, le Samsung Galaxy A16 5G garantit des performances fiables pour les usages quotidiens. Mais la véritable surprise est que Samsung promet une mise à jour logicielle de 6 ans, un exploit inédit pour un smartphone de cette gamme. Cette longévité logicielle le place directement en concurrence avec des modèles haut de gamme comme les Google Pixel 8 et certains modèles d’Apple, qui sont pourtant bien plus coûteux.

Quand le Samsung Galaxy A16 5G sera disponible ?

En matière de photographie, le Galaxy A16 5G n’apporte pas de grandes nouveautés par rapport à son prédécesseur, mais il reste tout de même bien équipé. Il est doté d’un module principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Pour les selfies, un capteur de 13 MP est présent à l’avant.

Côté autonomie, le smartphone bénéficie d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W. En plus, le Galaxy A16 5G est déjà répertorié sur le site français de Samsung. Son prix commence à 249 €, soit une augmentation d’environ 25 % par rapport au Galaxy A15. Les améliorations apportées semblent toutefois justifier cette hausse. Il sera disponible en plusieurs coloris, dont bleu, gris, doré, et vert clair, bien que la disponibilité des couleurs puisse varier selon les régions.