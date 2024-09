La sortie du Samsung Galaxy S24 FE, attendue par de nombreux fans de la marque, a pris une tournure inattendue avec une fuite majeure dévoilant presque tous les détails du nouveau smartphone. D’abord une vidéo d’unboxing partagée sur les réseaux sociaux, puis une apparition prématurée sur le site officiel de Samsung. Ces deux événements ont levé le voile sur ses spécifications et son design. Voici tout ce que nous savons sur ce nouveau modèle Fan Edition.

Une vidéo du Samsung Galaxy S24 FE a fuité

Tout a commencé avec une vidéo d’unboxing diffusée sur le web, révélant le Samsung Galaxy S24 FE sous tous ses angles. Publiée initialement par le leaker Evan Blass sur le réseau social X, cette vidéo montre le smartphone dans toute sa splendeur, avant même son annonce officielle. On y découvre un design similaire au Galaxy S24+, avec une allure élégante et un écran plus grand.

La chronologie des événements est d’ailleurs assez surprenante. Alors que Samsung Vietnam teasait un mystérieux événement le 26 septembre 2024, la fuite de la vidéo a immédiatement suivi. Puis, contre toute attente, le smartphone est apparu en précommande sur le site de Samsung USA, dévoilant ses prix et ses configurations. Cette précipitation a pris tout le monde de court, forçant Samsung à retirer rapidement la page de précommande. Mais les informations avaient déjà eu le temps d’être largement diffusées.

Le nouveau Samsung Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S24 FE se distingue par un design épuré, reprenant les codes esthétiques du Galaxy S24+. Il embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, une résolution de 2340 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone promet ainsi une expérience visuelle de qualité supérieure. La luminosité de l’écran atteint cette fois les 1900 nits, ce qui assure une lisibilité optimale même en plein soleil. Protégé par du verre Corning Gorilla Glass Victus+, le smartphone est aussi résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68.

Côté photographie, le Galaxy S24 FE dispose de trois capteurs à l’arrière. On retrouve un capteur principal de 50 MP avec une ouverture de f/1,8, un ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique x3. Pour les selfies, un capteur de 10 MP est intégré à l’avant. La nouveauté réside dans l’intégration de la technologie ProVisual, basée sur l’intelligence artificielle, qui améliore les portraits en basse lumière.

Côté performance et autonomie

Sous le capot, le Galaxy S24 FE devrait s’équiper du nouveau processeur Exynos 2400e. Bien que ce choix puisse surprendre, ce nouveau chipset promet des performances améliorées tout en consommant moins d’énergie. Les précédentes versions avaient en effet tendance à surchauffer. Comparé au Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, il reste à voir comment l’Exynos 2400e se comportera dans les tests réels. Cela concerne en particulier pour les jeux et les applications gourmandes en ressources.

En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone disposera d’une batterie de 4700 mAh. Les estimations montent jusqu’à 81 heures d’écoute musicale ou 28 heures de lecture vidéo. La recharge rapide de 25W et la recharge sans fil de 15W complètent cet ensemble. De plus, le Galaxy S24 FE bénéficie des fonctionnalités avancées de Galaxy AI, optimisant les performances et l’expérience utilisateur.

Le smartphone en précommande ?

Malgré l’absence d’annonce officielle, le Galaxy S24 FE est brièvement apparu en précommande sur le site de Samsung USA. Les configurations disponibles, en 128 Go et 256 Go, étaient proposées à 649,99 $ et 709,99 $ respectivement. Ce lancement prématuré a révélé non seulement les prix, mais aussi les différentes options de couleur : bleu, graphite, gris, et menthe. Étonnamment, la version jaune, souvent évoquée dans les rumeurs, ne figurait pas parmi les options.

Quelques heures après l’apparition de la page, Samsung l’a rapidement retirée, laissant les consommateurs perplexes. Cette erreur a toutefois permis de confirmer la date de sortie du smartphone aux États-Unis, prévue pour le 3 octobre 2024.

Un prix un peu plus cher que d’habitude

Le Galaxy S24 FE semble afficher des prix légèrement supérieurs à ceux de son prédécesseur, le Galaxy S23 FE. Aux États-Unis, une augmentation de 50 $ a été observée pour chaque configuration, justifiée par un écran plus grand et un module photo amélioré. En France, le leaker Arsène Lupin a révélé que le modèle de 128 Go serait proposé à 749 €, et celui de 256 Go à 809 €, soit une hausse de 50 € par rapport au modèle précédent.

Cette hausse de prix pourrait s’expliquer par l’intégration de nouvelles technologies, telles que Galaxy AI, mais également par l’inflation des coûts de production. Une fuite en provenance de Samsung Vietnam a confirmé que le smartphone serait commercialisé fin septembre, en accord avec la date de sortie révélée par erreur sur le site de Samsung USA.

Avec toutes ces fuites et ces erreurs de communication, le lancement du Samsung Galaxy S24 FE semble imminent. Reste à savoir si ce modèle parviendra à séduire les utilisateurs, malgré un prix légèrement plus élevé et des spécifications qui doivent encore faire leurs preuves face à la concurrence.