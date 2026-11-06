Starlink Mobile franchit une nouvelle étape dans son développement aux États-Unis. SpaceX vient d’officialiser un partenariat pluriannuel avec Qualcomm pour construire les infrastructures terrestres de son futur réseau mobile. Le déploiement des premières stations de base est attendu en 2027. Cette annonce précise le calendrier d’un projet ambitionnant de concurrencer les opérateurs télécoms traditionnels.

SpaceX mise sur Qualcomm pour construire un véritable réseau mobile 5G

Jusqu’ici, Starlink s’est principalement développé grâce à ses satellites, avec des services de connexion directe aux smartphones proposés en partenariat avec des opérateurs existants. SpaceX souhaite désormais devenir un opérateur mobile à part entière.

Pour concrétiser cette ambition, l’entreprise d’Elon Musk s’appuiera sur les plateformes d’infrastructure cellulaire DragonWing QRU100 et QDU100 de Qualcomm. Ces technologies équiperont les futures stations de base terrestres déployées aux États-Unis.

At last there will be one network with good signal everywhere! https://t.co/pPdg80J82m — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026

L’architecture annoncée intégrera notamment le Massive MIMO en configuration 64T64R. Concrètement, cette technologie permet d’utiliser 64 voies d’émission et 64 voies de réception pour améliorer la gestion simultanée des connexions. Elle doit contribuer à augmenter la capacité du réseau et à mieux répartir les ressources radio entre les utilisateurs.

Par ailleurs, Qualcomm évoque aussi une infrastructure conçue pour accompagner les prochaines évolutions des télécommunications. La 6G pourrait ainsi faire partie des perspectives à plus long terme, même si aucun calendrier concret n’a été communiqué.

SpaceX prévoit de commencer le déploiement de ses infrastructures terrestres en 2027. En revanche, la disponibilité commerciale des offres destinées au grand public reste incertaine pour cette même année.

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Un concurrent potentiel pour les opérateurs américains

L’originalité de Starlink Mobile repose sur son architecture hybride. Les antennes terrestres doivent assurer une partie du trafic dans les zones densément peuplées. Les satellites, eux, pourront compléter la couverture dans les régions isolées.

Par conséquent, cette complémentarité pourrait réduire certaines limites des réseaux exclusivement terrestres. Toutefois, elle ne garantit pas des débits identiques partout. La capacité satellitaire, les fréquences disponibles et la densité d’utilisateurs resteront déterminantes.

SpaceX a également acquis des fréquences américaines et discuterait d’une éventuelle acquisition de Boost Mobile auprès d’EchoStar. Ces opérations pourraient accélérer son entrée sur le marché.

Avec Qualcomm, SpaceX dispose désormais d’un partenaire technologique pour construire son réseau terrestre. Le projet pourrait redistribuer les cartes du marché mobile américain, dominé par Verizon, AT&T et T-Mobile. Toutefois, 2027 correspond au début du déploiement des infrastructures, pas nécessairement à l’arrivée des forfaits. Les tarifs, les performances et la couverture commerciale restent à préciser.

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