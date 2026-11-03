Vous souhaitez installer une caméra de surveillance dans votre jardin ou améliorer votre connexion Internet sur la terrasse ? Un câble Ethernet classique peut sembler suffisant pour relier vos équipements. Pourtant, tous les câbles réseau ne sont pas conçus pour résister aux conditions extérieures. Le soleil, la pluie et les variations de température peuvent les endommager. Voici comment choisir le bon modèle pour éviter les mauvaises surprises.

Pourquoi un câble Ethernet classique ne résiste-t-il pas longtemps dehors ?

Les câbles Ethernet Cat5e et Cat6 sont courants dans les installations domestiques. Ils permettent notamment de connecter un ordinateur à une box Internet ou de relier certains équipements réseau. Cependant, ces appellations indiquent principalement leurs performances de transmission, et non leur résistance aux intempéries.

Le problème vient souvent de leur gaine extérieure, cette enveloppe qui protège les fils à l’intérieur. Les câbles conçus pour un usage intérieur possèdent généralement une gaine en PVC. Ce matériau convient aux pièces protégées, mais supporte mal une exposition prolongée au soleil.

Les rayons ultraviolets (UV) peuvent progressivement fragiliser le plastique. La gaine se décolore, se fissure et finit parfois par laisser apparaître les conducteurs. L’humidité et les changements de température accélèrent cette dégradation.

Un câble endommagé peut provoquer des coupures de connexion, voire rendre votre installation inutilisable. Le problème ne survient pas nécessairement dès les premiers jours. Un câble peut fonctionner pendant un certain temps avant de montrer des signes de faiblesse.

Par ailleurs, il existe également un risque lié aux surtensions. Lorsqu’un câble en cuivre est installé dehors, il peut transporter une surtension provoquée par la foudre à proximité. Celle-ci peut endommager les appareils connectés. Des protections adaptées réduisent ce risque, sans l’éliminer totalement.

Quel câble Ethernet choisir pour une installation extérieure ?

Pour éviter ces problèmes, privilégiez un câble spécifiquement conçu pour l’extérieur. Sa gaine utilise généralement du polyéthylène (PE), un plastique plus résistant au soleil et à l’humidité que le PVC traditionnel.

Pour reconnaître un modèle adapté, examinez les inscriptions imprimées sur sa gaine. Recherchez notamment les mentions suivantes

« Outdoor » ;

« UV-resistant » ;

« sunlight-resistant ».

Attention : un câble Cat6 n’est pas automatiquement adapté à l’extérieur. C’est sa certification pour cet usage, et non sa catégorie, qui détermine où vous pouvez l’installer.

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Un câble différent pour une installation enterrée

Si vous devez faire passer le câble sous votre pelouse pour relier la maison à un garage, choisissez un modèle « direct burial ». C’est celui conçu pour être enterré directement dans le sol.

Ces câbles disposent d’une protection renforcée contre l’humidité et la pression de la terre. Certains contiennent des matériaux spécifiques empêchant l’eau de pénétrer jusqu’aux conducteurs, même si la gaine extérieure est endommagée.

Avant de creuser, vérifiez toutefois les règles locales concernant la profondeur d’enfouissement et les protections nécessaires. Une gaine de protection supplémentaire peut être recommandée ou exigée selon l’installation.

Quelques précautions pour prolonger sa durée de vie

Pour une liaison courte vers une caméra ou un point d’accès Wi-Fi extérieur, un câble Cat6 certifié pour l’extérieur peut convenir.

Fixez-le avec des attaches adaptées afin d’éviter qu’il frotte contre un mur ou une arête. Évitez également les courbures trop serrées, qui peuvent altérer ses performances.

Si le câble relie deux bâtiments éloignés, la fibre optique constitue une autre possibilité. Elle transmet les données par la lumière plutôt que par des signaux électriques dans des conducteurs en cuivre. Elle ne conduit donc pas les surtensions électriques d’un bâtiment à l’autre par le câble lui-même. Cependant, les équipements situés aux extrémités restent exposés aux intempéries et aux risques électriques.

Enfin, attention au sens inverse : un câble conçu pour l’extérieur n’est pas nécessairement adapté à une installation intérieure. Certains modèles ne respectent pas les exigences de sécurité incendie applicables aux câbles installés dans les bâtiments. Vérifiez toujours les indications du fabricant avant de faire entrer un câble extérieur dans votre logement.

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Que retenir de tout cela ?

Utiliser un câble Ethernet classique dehors peut fonctionner temporairement, mais cette solution risque de coûter plus cher à long terme si le câble se détériore. Pour connecter une caméra, un garage ou un point d’accès Wi-Fi, choisissez un modèle adapté à son environnement. Vérifiez ses certifications, protégez les raccordements et respectez les règles d’installation. Votre connexion sera ainsi plus fiable et durable.

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