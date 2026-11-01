Détection des arnaques : comment activer la protection sur Android et iOS

Les arnaques se réinventent sans cesse notamment avec l’arrivée de l’IA et les smartphones aussi se dotent de nouvelles défenses. Sur Android comme sur iPhone, des fonctions analysent désormais les appels, les messages ou le contexte d’une opération pour vous alerter en cas de situation suspecte. Encore faut-il savoir où les trouver. Voici comment les activer sur chaque système.

Comment activer la protection sur Android

Google multiplie les protections contre les arnaques sur Android. Sur certains appareils compatibles, la fonction Détection d’escroquerie peut analyser un appel en temps réel pour repérer les méthodes couramment employées par les escrocs. La protection ne s’arrête pas aux appels. Google Messages dispose aussi d’une détection par IA, capable de reconnaître les schémas typiques des SMS frauduleux.

En France, cette fonctionnalité est disponible sur les Google Pixel 9 et les modèles plus récents et elle prend désormais en charge le français. L’analyse se fait directement sur le téléphone, notamment grâce à Gemini Nano sur les appareils les plus récents. Google précise que le contenu des messages reste privé et n’est pas transmis à ses serveurs, sauf si vous choisissez volontairement de partager un message.

Pour l’activer :

Ouvrez l’application Téléphone,

Allez dans Plus, Paramètres,

Activez l’option Détection d’escroquerie.

La fonction travaille alors automatiquement lorsqu’un appel ou un SMS semble frauduleux. Si le risque est jugé important, Android peut afficher une alerte accompagnée d’un son et d’une vibration.

VOIR AUSSI : Cybersécurité : quelles sont les arnaques en ligne qui ont explosé en France (et dans le monde) cette année ?

Comment activer la protection sur iPhone avec iOS 27

Apple propose de son côté une fonction baptisée Détection de risques d’usurpation d’identité, disponible depuis iOS 27. Ellel repère les signes qu’une personne tente de vous manipuler pendant une opération sensible, comme un paiement ou une modification des réglages de sécurité d’un compte.

Le fonctionnement repose sur la coopération avec les applications. Lorsqu’une application compatible le demande, l’iPhone analyse différents éléments liés à l’appareil et au compte Apple pour établir un niveau de risque. L’application ne reçoit que ce niveau de risque, et non les données ayant servi à le calculer. Elle peut alors afficher un avertissement ou réclamer une vérification supplémentaire. Une banque, par exemple, pourrait vous demander de confirmer votre identité si iOS détecte un risque.

Pour activer cette protection :

ouvrez les Réglages,

rendez-vous dans Confidentialité et sécurité,

sélectionnez Détection de risques d’usurpation d’identité,

Activez l’option Partager avec les développeurs d’apps.

Les applications compatibles pourront dès lors demander à l’iPhone de leur transmettre ces signaux de risque. Apple ajoute un avertissement utile : si quelqu’un vous demande de désactiver cette fonction, cela peut justement être le signe d’une tentative d’arnaque.

Noter cet article