La FCC, le régulateur américain des télécommunications, autorise SpaceX à déployer 15 000 satellites pour la prochaine génération de Starlink Mobile. Cependant, votre téléphone ne reçoit pas encore cette connexion promise. Ce feu vert ouvre la voie au déploiement, sans fixer encore la date à laquelle vous pourrez en profiter. En attendant, voici ce que promet cette technologie.

Quels débits attendre de Starlink Mobile sur votre smartphone ?

Sur le papier, la promesse est impressionnante. SpaceX vise jusqu’à 150 Mbit/s par utilisateur, soit un niveau proche des performances moyennes de la 5G terrestre. On est donc très loin de la première génération de Starlink Mobile. Aux États-Unis, l’offre T-Satellite repose actuellement sur environ 650 satellites et reste limitée à près de 4 Mbit/s.

Pour atteindre ces débits, SpaceX veut faire communiquer directement les satellites avec les smartphones classiques. Vous n’auriez donc pas besoin d’une antenne ou d’un équipement particulier pour vous connecter.

This is the last critical piece of the spectrum puzzle needed for SpaceX to provide complete phone coverage in America https://t.co/kKjP072xZf — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026

Le réseau pourra aussi compter sur de petites antennes installées au sol. Appelées femtocellules, elles serviront notamment à renforcer le signal dans les zones périurbaines et les secteurs très fréquentés. L’objectif est simple : réduire les zones sans réseau et maintenir la connexion lorsque le réseau mobile traditionnel fait défaut.

Attention toutefois : les débits annoncés restent théorique. Les performances réelles dépendront notamment des conditions de connexion et du nombre d’utilisateurs présents sur le réseau au même moment.

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Quand pourrez-vous en profiter ?

Il faudra encore patienter. L’autorisation de la FCC ne signifie ni que les 15 000 satellites sont déjà en orbite, ni que Starlink Mobile sera disponible prochainement. Leur déploiement s’étalera sur plusieurs années.

SpaceX doit notamment finaliser son accord avec EchoStar pour récupérer des fréquences supplémentaires. Cette opération est prévue d’ici le 30 novembre 2027. Ce n’est donc qu’une étape parmi d’autres avant une véritable ouverture commerciale.

Il y a quand même une bonne nouvelle côté smartphone. Les modèles récents prennent déjà en charge les bandes de fréquences utilisées par le service. Aucun équipement spécifique ne devrait donc être nécessaire dans la plupart des cas.

Mais cette autorisation ne concerne que les États-Unis. Pour utiliser Starlink Mobile en France, il faudra obtenir les autorisations nécessaires auprès du régulateur français, l’Arcep. La situation sera similaire dans les autres pays européens.

Reste enfin une inconnue de taille, le prix. La FCC autorise SpaceX à vendre directement ses offres mobiles, sans passer obligatoirement par un opérateur traditionnel. Des forfaits Starlink indépendants pourraient donc voir le jour. Pour l’instant, toutefois, aucun tarif ni calendrier commercial n’a été annoncé.

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