Microsoft mise sur Intel pour équiper ses nouveaux Surface Pro 11 et Surface Laptop 7, destiné aux entreprises et aux professionnels. Exit les processeurs ARM pour ces versions, la firme privilégie les Intel Core Ultra Lunar Lake, misant sur la compatibilité et la puissance. Mais ce choix a un coût : ces modèles sont 500 euros plus chers que leurs équivalents sous Snapdragon X. Disponibles dès le 18 février 2025, voici tout ce qu’il faut savoir.

Intel au cœur des nouveaux Surface : performances et caractéristiques

Microsoft mise sur Intel pour offrir des machines puissantes et optimisées pour le travail en entreprise. Les Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 conservent un design identique aux modèles Snapdragon, mais intègrent les dernières puces Intel Core Ultra 5 et Ultra 7. Elles seront accompagnées d’une NPU (Neural Processing Unit) dédiée aux fonctionnalités d’intelligence artificielle. Ces PC seront donc compatibles avec les nouvelles fonctionnalités Copilot Plus, comme Recall. Cela permettra notamment la recherche intelligente sous Windows 11.

Concernant l’affichage, Microsoft mise sur Intel sans modifier la technologie des écrans. Le Surface Laptop 7 est disponible en deux tailles, 13,8 pouces et 15 pouces. Il conserve la dalle PixelSense déjà présente sur la version Snapdragon. De son côté, le Surface Pro 11 laisse le choix entre un écran LCD ou OLED.

L’autonomie annoncée par Microsoft reste correcte, bien que légèrement inférieure à celle des versions Snapdragon. Le Surface Laptop 7 peut tenir jusqu’à 14 heures pour le modèle 15 pouces, et environ 12 heures pour la version 13,8 pouces. Quant au Surface Pro 11, il tiendra entre 10 et 12 heures selon la configuration choisie.

Au niveau de la connectique, les versions Intel bénéficient d’une légère mise à jour. Contrairement aux modèles Snapdragon, qui intègrent un port USB-A 3.1, ces nouvelles machines passent à l’USB-A 3.2. Cela veut dire plus de débit et transfert rapide. Elles sont également équipées de deux ports USB-C 4/Thunderbolt 4, d’un port Surface Connect pour la charge, ainsi que d’un NFC sur la Surface Pro 11. En revanche, aucun port jack n’est présent, obligeant les utilisateurs à opter pour des écouteurs Bluetooth ou un casque filaire via USB-C.

VOIR AUSSI : RedMagic Nova : que vaut cette tablette gaming haut de gamme ?

Qu’est-ce qui se passe au niveau prix ?

Cette nouvelle gen de Surface se révèle être un pari coûteux, mais pertinent pour les entreprises. Avec ces nouvelles versions, Microsoft mise sur Intel pour séduire les pros en quête de performances et de compatibilité optimales avec l’environnement Windows. Toutefois, ce choix stratégique s’accompagne d’un coût plus élevé, à savoir :

Le Surface Pro 11 affiché à partir de 1759 euros

Surface Laptop 7 qui démarre à 1 849 euros

En complément de ces nouveaux modèles, Microsoft lance également un dock USB 4, vendu aux alentours de 190 euros.

Cependant, certains compromis sont à noter. L’autonomie reste inférieure à celle des versions Snapdragon, rendant ces PC moins adaptés aux longues journées sans recharge. De plus, l’absence d’une carte graphique dédiée limite les capacités des machines pour des tâches gourmandes, comme le montage vidéo ou le gaming. Enfin, le positionnement tarifaire élevé pourrait freiner certains acheteurs, qui trouveront peut-être une meilleure alternative chez la concurrence.