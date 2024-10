Le OnePlus 12 figure parmi les smartphones les plus innovants de 2024. Il combine une puissance de traitement impressionnante avec des fonctionnalités soigneusement conçues pour améliorer l’expérience utilisateur. Dans ce guide pratique, nous allons explorer ses meilleures fonctionnalités.

10. Des performances exceptionnelles, grâce au SoC Snapdragon 8 Gen 3

Propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé jusqu’à 16 Go de RAM, le OnePlus 12 offre des performances exceptionnelles. Que vous soyez un gamer passionné ou un utilisateur exigeant, cet appareil s’incline à vos exigences. De plus, le système de refroidissement avancé et les optimisations logicielles comme le Trinity Engine assurent des performances stables. Et ce, même lors d’une utilisation intensive.

9. Gestion intelligente de la batterie et modes d’économie d’énergie

Avec ses différents modes de gestion de la batterie, ce dernier-né d’OnePlus vous permet de maximiser son autonomie. Le mode économie d’énergie réduit l’utilisation des tâches en arrière-plan pour prolonger la durée de vie de la batterie. Il est aussi possible de limiter la charge à 80 % pour éviter l’usure prématurée. C’est très pratique pour les utilisateurs soucieux de préserver leur batterie sur le long terme.

8. Navigation par gestes et mode à une main

La flexibilité du OnePlus 12 ne s’arrête pas là en s’adaptant à vos habitudes. Vous pouvez donc choisir entre la navigation par gestes, pour une expérience moderne et épurée, ou la navigation traditionnelle à trois boutons. Le mode à une main est particulièrement utile pour manipuler ce grand écran d’une seule main. Cette fonctionnalité rend l’utilisation du smartphone plus confortable dans toutes les situations.

7. Une expérience sonore immersive avec Dolby Atmos

Le OnePlus 12 propose une expérience audio de qualité grâce à ses haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Que ce soit pour regarder des films, écouter de la musique ou jouer, vous bénéficiez d’un son clair et immersif. Si vous utilisez des écouteurs, vous apprécierez également le support du son spatial en 3 D. Celui-ci améliore davantage l’immersion et la qualité sonore.

6. Contrôle des appareils domestiques avec le blaster infrarouge

Sa fonctionnalité unique est son blaster infrarouge intégré. Ce capteur vous permet de contrôler vos appareils domestiques, tels que vos télévisions ou climatiseurs, directement depuis votre téléphone. Pour rendre votre smartphone en télécommande universelle, il suffit d’activer le mode télécommande depuis les paramètres rapides.

5. Une autonomie longue durée et une recharge ultra-rapide

Le OnePlus 12 ne vous laissera jamais à court d’énergie. Doté d’une batterie de 5 400 mAh, ce téléphone peut tenir une journée complète d’utilisation. À usage modéré, il vous accompagne sans faillir pendant deux jours. Et si vous avez besoin de le recharger, sa technologie SUPERVOOC 80W vous permettra d’atteindre 100 % de batterie en seulement 30 minutes. Pour les adeptes du sans-fil, la charge AIRVOOC 50W est également de la partie, offrant une flexibilité appréciable au quotidien.

4. Multitâche efficace avec vue fractionnée et fenêtres flottantes

Si vous aimez travailler sur plusieurs tâches à la fois, sachez que l’OnePlus 12 a tout ce qu’il faut pour vous faciliter la vie. Grâce à la vue fractionnée, vous êtes permis d’utiliser deux applications côte à côte. Cette fonctionnalité est pratique pour comparer des informations ou prendre des notes tout en regardant une vidéo.

Les fenêtres flottantes vous permettent d’avoir plusieurs applications ouvertes simultanément. Ce qui est parfait pour jongler entre différentes tâches sans perdre le fil. Ces fonctionnalités améliorent votre productivité au quotidien, que ce soit pour naviguer, envoyer des e-mails ou travailler sur des documents.

3. Une personnalisation complète avec OxygenOS

L’interface OxygenOS vous permet de façonner votre expérience utilisateur comme bon vous semble. Vous pouvez, entre autres, personnaliser la barre d’état, les notifications, et bien d’autres paramètres pour que votre smartphone vous ressemble. Par exemple, vous avez la possibilité de choisir d’afficher ou non la vitesse du réseau en temps réel, modifier l’apparence de l’indicateur de batterie. Ou encore, réorganiser les icônes selon vos préférences.

2. Un écran AMOLED 120 Hz pour une expérience visuelle optimale

L’écran du OnePlus 12 est l’un de ses points forts. Sa dalle AMOLED LTPO de 6,8 pouces offre une résolution de 2K, de quoi garantir une qualité d’image exceptionnelle. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité remarquable que vous naviguiez sur le web ou jouiez à vos jeux favoris. Sa luminosité de 4500 nits garantit une lisibilité parfaite, même lorsque vous utilisez le téléphone en plein soleil. Les technologies Dolby Vision et HDR10+ subliment vos contenus vidéo et vos jeux, pour une immersion totale.

1. Un appareil photo de qualité professionnelle

Le système de caméra du OnePlus 12 est une véritable révolution pour les passionnés de photographie mobile. Il comporte un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un zoom périscopique de 64 MP avec zoom optique 3x, et d’un ultra grand-angle de 48 MP. Une telle configuration permet au smartphone d’offrir des photos nettes et détaillées dans presque toutes les conditions.

La collaboration avec Hasselblad apporte une expertise professionnelle, notamment avec le mode « Master ». Ce dernier permet aux utilisateurs d’ajuster manuellement les paramètres pour des clichés dignes d’un pro. Amateur ou expert, vous ne manqueriez pas d’apprécier la qualité des vidéos, avec la possibilité d’enregistrer en 8K à 24 fps.

En bref, ce smartphone demeure à la fois polyvalent et endurant. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone Android haut de gamme, ce dernier-né d’OnePlus mérite clairement votre attention.