Microsoft a toujours cherché à optimiser son système d’exploitation pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Et cela inclut les propriétaires de processeurs AMD Ryzen. Pendant qu’on attendait la mise à jour Windows 11 24H2 pour profiter d’une amélioration des performances sur les processeurs AMD Ryzen. Surprise ! L’éditeur d’Office a devancé les attentes en intégrant ces optimisations dans une mise à jour optionnelle pour la version actuelle 23H2.

Une collaboration entre Microsoft et AMD pour de meilleures performances pour les jeux

Si votre PC utilise un processeur AMD Ryzen, ceci ne manquera pas de vous plaire. En effet, une simple mise à jour de Windows 11 pourrait bientôt améliorer vos performances en jeu. Microsoft et AMD ont, pour ce faire, uni leurs forces pour résoudre un problème de performance détecté sur les Ryzen 9000. Pour rappel, ces nouveaux CPU viennent tout juste d’arriver sur le marché.

Tout a commencé quand le rival d’Intel a constaté que ses derniers processeurs Zen 5 n’offraient qu’une amélioration modeste de 3 à 5 % par rapport à la génération précédente en jeu. AMD a découvert que le mode administrateur de Windows 11 offrait de meilleures performances que le mode utilisateur standard.

Pour corriger cette situation, Microsoft a développé la mise à jour KB5041587. Ce correctif améliore la prédiction de branchement, une fonctionnalité qui permet à votre processeur d’exécuter les tâches plus rapidement. Mieux encore, ce gain de performance ne se limite pas aux derniers modèles Ryzen 9000. Il concerne également les processeurs Ryzen 5000, 6000 et 7000, basés sur les architectures Zen 3 et Zen 4.

D’après les résultats, en moyenne, on observe une amélioration de 10 à 11 % sur les jeux en 1080p. Certains titres bénéficient même d’améliorations significatives. Parmi ceux-ci, Far Cry 6 gagne 13 % de performances. Cyberpunk 2077 a une augmentation de performances évaluée à 7 %, et même Hitman 3 profite d’un gain de 3 %.

VOIR AUSSI : Windows 11 : voici comment vérifier si votre PC est compatible avec l’IA

Comment en profiter sur votre PC ?

Pour installer cette mise à jour de Windows 11, vous allez vous rendre dans les paramètres de Windows. Vous cliquez ensuite dans Windows Update. Et vous activez l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » pour accéder à la mise à jour KB5041587.

Il est dans notre devoir de vous rappeler que cette mise à jour est actuellement en prévisualisation. Par mesure de précaution, on vous recommande vivement de sauvegarder les données importantes avant de l’installer. À l’avenir, ces optimisations s’intégreront en permanence dans la version Windows 11 24H2, celle-ci étant prévue pour septembre 2024.

La mise à jour KB5041587 permet aux utilisateurs d’AMD de bénéficier d’une amélioration des performances. Pour autant, ils n’ont pas besoin d’investir dans un matériel supplémentaire. Son impact est particulièrement notable pour les jeux vidéo. N’empêche, vous pouvez le ressentir dans d’autres applications exigeantes en termes de puissance de calcul.