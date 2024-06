AMD a profité du Computex 2024 pour dévoiler ses dernières innovations en matière de processeurs AMD Ryzen. Deux gammes ont particulièrement retenu l’attention. Il y a d’une part les processeurs Ryzen AI 300 dédiés aux ordinateurs portables AI. De l’autre, on a les processeurs Ryzen 9000 pour PC de bureau, accompagnés de nouvelles cartes mères.

Les processeurs AMD Ryzen AI 300

La firme de Santa Clara inaugure une nouvelle nomenclature avec la série Ryzen AI 300. Celle-ci est dédiée aux ordinateurs portables destinés à l’intelligence artificielle. La vedette de cette génération n’est autre que le Ryzen AI 9 HX 370, le suffixe HX désignant les produits haut de gamme. Avec cette puce, on a affaire à un concentré de puissance taillé pour l’IA générative.

Ses 12 cœurs, ses 24 Threads et sa fréquence boostée à 5,1 GHz en font un monstre de performances. Combinez cela à 36 Mo de cache L3 et à la redoutable carte graphique Radeon 890M. Vous obtenez alors une configuration de rêve pour les tâches exigeantes. Son petit frère, l’AMD Ryzen AI 9 365, s’avère aussi puissant avec ses 10 cœurs, 20 Threads et 5 GHz en fréquence boostée. De son côté, cette puce utilise une carte graphique Radeon 880M.

Ils intègrent tous deux les dernières architectures d’AMD. Ces processeurs utilisent donc le NPU XDNA2 pour l’IA, l’iGPU RDNA 3.5 jusqu’à 16 unités de calcul et le CPU Zen 5. Quelle est donc leur force de frappe ? Ils ont 50 TOPS, surpassant largement leurs rivaux comme Qualcomm et ses 45 TOPS ou Apple avec ses 38 TOPS. Le Meteor Lake Ultra 7 165H d’Intel offre environ 10 TOPS. Le prochain Lunar Lake devrait toutefois égaler les performances du Ryzen AI 300.

Les processeurs AMD Ryzen 9000 et les nouvelles cartes mères

AMD a également dévoilé sa nouvelle gamme de processeurs de bureau, les Ryzen 9000, lors du Computex 2024. Basée sur l’architecture Zen 5, cette série promet une augmentation de 16 % de l’IPC par rapport à la génération précédente. Pourtant, elle conservele même nombre de cœurs et les mêmes fréquences.

Les processeurs Ryzen 9000 sont accompagnés des nouvelles cartes mères X870 et X870E, apportant de nombreuses améliorations bienvenues. L’USB 4.0 devient la norme, le PCIe 5.0 se généralise sur toutes les cartes. La mémoire EXPO voit sa prise en charge renforcée. Tout cela pour booster les performances.

Dans un geste attentionné envers ses utilisateurs, AMD prolonge le support de la plateforme AM5 jusqu’en 2027. Les utilisateurs pourront ainsi profiter plus longtemps des dernières nouveautés. Les processeurs Ryzen 9 5900XT et Ryzen 7 5800XT viennent même offrir une nouvelle option aux utilisateurs de la plateforme AM4. Cette dernière étant toujours très populaire. Le Ryzen 9 5900XT a 16 cœurs et 32 Threads, tandis que le Ryzen 7 5800XT offre 8 cœurs et 16 Threads. Ces puces sont conçues pour offrir des performances élevées tout en utilisant la mémoire DDR4 pour être plus abordables.

Le lancement de tous ces produits AMD Ryzen est prévu pour juillet 2024. Les processeurs Ryzen AI 300 équiperont les PC Copilot Plus d’Asus et HP. Ils seront également disponibles sur divers portables AI de MSI, Asus, et Lenovo.