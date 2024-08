Récemment, un phénomène intrigant a été découvert par un utilisateur sur Infosec Exchange. Une plateforme Mastodon dédiée à la sécurité informatique. Konstantin, l’utilisateur en question, a partagé une information qui pourrait sembler anodine au premier abord, mais qui a de quoi surprendre. Si vous possédez un iPhone, attention de ne jamais taper une certaine séquence sur celui-ci. Voici alors ce que vous devez absolument savoir pour ne rien regretter.

Quelle est cette séquence interdite sur l’iPhone ?

La séquence de caractères à l’origine de ce bug est « »::

Un enchaînement apparemment inoffensif de deux guillemets, suivis de deux points. Konstantin explique qu’il suffit de taper ces quatre caractères dans la barre de recherche de la bibliothèque d’applications. Si vous l’écrivez dans celle des réglages, cela provoquera également le plantage de l’interface iOS. L’enchaînement de ces caractères provoquerait un « écran noir avec une roue qui tourne ». L’appareil redémarre ensuite de manière automatique, ce qui peut être gênant. Surtout si cela se produit à plusieurs reprises ou lorsque vous effectuez une tâche importante sur votre smartphone.

Bien que la raison exacte de ce bug n’ait pas été confirmée par Apple, plusieurs hypothèses circulent. Il est possible que cette séquence de caractères soit interprétée d’une manière spécifique par le système. Elle provoquera une erreur menant au redémarrage. Par exemple, les guillemets et les caractères spéciaux peuvent être mal traités par le moteur de recherche interne. Une corruption de la mémoire ou un crash de l’application concernée peuvent donc survenir.

Un bug qui fait débat

La découverte de ce bug a rapidement attiré l’attention des amateurs de technologie et des experts en sécurité. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’une chaîne de caractères provoque des dysfonctionnements sur un système d’exploitation, il est assez rare que cela se produise sur iOS. Sa réputation pour sa stabilité et sa sécurité ne sont plus à faire (en temps normal). Alors, même si le chercheur en sécurité iOS, Ryan Stortz , souligne que « Ce n’est pas un bug de sécurité », ce n’est point habituel de leur part. Les Apple Addicts ne sont pas en tort de se sentir vulnérables et menacés, surtout avec les temps qui courent.

Ce bug soulève des questions sur la manière dont le système iOS traite certaines chaînes de texte. Des failles potentielles peuvent-elles être exploitées, même de manière accidentelle ?

Pour le moment, il est fortement recommandé de ne pas essayer cette séquence sur votre propre appareil. À moins que vous ne souhaitiez volontairement provoquer un redémarrage. Apple n’a d’ailleurs pas encore publié de correctif officiel pour ce problème. C’est sûr que nous ne verrons plus les guillemets et les deux points de la même façon dorénavant.