Le CES 2025 a marqué une nouvelle étape pour l’industrie des processeurs et cartes graphiques : les CPU et GPU. Les principaux acteurs du marché, Nvidia, AMD, Intel et Qualcomm, ont tous mis en avant des innovations majeures, avec une forte emphase sur l’intelligence artificielle. Ces annonces promettent de transformer votre expérience utilisateur dans les mois à venir. Passez en revue les annonces les plus marquantes du salon qui s’est terminé il y a déjà une semaine.

L’annonce des GPU Nvidia RTX 50 Series

Les cartes graphiques Nvidia RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 et RTX 5070 Ti

Nvidia a levé le voile sur sa nouvelle génération de cartes graphiques, les RTX 50 Series, basées sur l’architecture Blackwell.

Les modèles les plus attendus sont la RTX 5090, qui se positionne comme la carte graphique grand public la plus puissante jamais conçue. Vous avez aussi la RTX 5080, qui vise le segment haut de gamme avec un rapport performance/prix optimisé. Nvidia a également dévoilé les RTX 5070 Ti et RTX 5070. Elles ciblent les joueurs à la recherche d’un excellent rendu en 1440p et 4K avec une consommation énergétique réduite.

Voici les spécifications principales des modèles annoncés :

RTX 5090 : 32 Go de mémoire GDDR7, bus mémoire 512 bits, consommation 575 W, 2 349 euros ;

: 32 Go de mémoire GDDR7, bus mémoire 512 bits, consommation 575 W, RTX 5080 : 16 Go de mémoire GDDR7, bus mémoire 384 bits, 10 752 unités CUDA, performances en hausse de 45 % par rapport à la RTX 4080, consommation 360 W, 1 179 euros ;

: 16 Go de mémoire GDDR7, bus mémoire 384 bits, 10 752 unités CUDA, performances en hausse de 45 % par rapport à la RTX 4080, consommation 360 W, ; RTX 5070 Ti : reprend la configuration mémoire de la 5080, avec 8 960 unités CUDAet une consommation de 300 W, 884 euros ;

reprend la configuration mémoire de la 5080, avec 8 960 unités CUDAet une consommation de 300 W, ; RTX 5070 : 16 Go de mémoire GDDR7, conçues pour le gaming en 1440p et en 4K avec un excellent rapport qualité/prix, consommation 250 W, 649 euros.

Les premiers benchmarks montrent des améliorations impressionnantes. La RTX 5090 affiche un gain de 68 % en 4K par rapport à la RTX 4090. Du côté de la RTX 5080, elle offre des performances proches de la RTX 4090 pour un prix bien plus abordable. La RTX 5070 Ti, quant à elle, se positionne comme une alternative plus accessible à la RTX 4080 avec une consommation d’énergie réduite.

Les GeForce RTX 5090 et 5080 arriveront sur le marché le 30 janvier. Quant aux RTX 5070 Ti et 5070, elles seront disponibles en février.

La nouvelle technologie DLSS 4

Nvidia continue d’exploiter l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience de jeu avec l’introduction de DLSS 4. Le système peut produire jusqu’à trois images additionnelles par rapport aux méthodes de rendu classiques. De plus, le ray tracing, le scaling (DLSS) et l’antialiasing (DLAA) exploitent désormais l’architecture « transformers », empruntée aux modèles d’IA générative. Ils améliorent à la fois la qualité visuelle et l’efficacité du traitement graphique.

Les jeux deviennent plus fluides, avec une latence réduite de 30 % grâce à l’intégration de Nvidia Reflex 2.0.

AMD dévoile ses CPU et sa nouvelle GPU au CES 2025

Les processeurs AMD Ryzen AI et Ryzen AI Max Series

Comme prévu, AMD a présenté le CPU Ryzen AI 5, 7 et l’AI Max au CES 2025. Ces puces, conçues pour améliorer aussi bien le gaming que les tâches de productivité, intègrent une unité de calcul neuronale (NPU).

Le modèle phare de cette gamme, le Ryzen AI Max, impressionne sur le papier avec 16 cœurs Zen 5, 32 threads et une fréquence boostée à 5,1 GHz. Il se démarque surtout par 40 cœurs graphiques RDNA 3.5 et un NPU atteignant 50 TOPS pour l’IA. AMD vise clairement à surpasser l’Apple M4 en rendu 3D. Le tout en conservant une avance sur les Intel Core Ultra 200H.

Les comparaisons avec la concurrence sont révélatrices. Face au Core Ultra 9 2950HX d’Intel, le Ryzen AI Max affiche des performances supérieures en multitâche et en traitement IA. Bien qu’Intel conserve un léger avantage en gaming pur. AMD affirme également que le Ryzen AI Max est capable de rivaliser avec l’Apple M4 sur certains aspects. Et cela, notamment en matière de gestion de l’IA et de performances générales.

Les CPU Ryzen 9 9950X3D et 9 9900X3D

AMD continue de renforcer sa position sur le marché des processeurs haut de gamme avec les Ryzen 9 9000 Series. Ces derniers se basent sur l’architecture Zen 5. Ces processeurs offrent une amélioration de 18 % des performances par rapport à la génération précédente. Tout ceci en réduisant la consommation d’énergie de 30 %.

Le Ryzen 9 9950X3D constitue le modèle phare de cette série. Il intègre 16 cœurs cadencés jusqu’à 5,7 GHz et 32 threads. Cela le rend idéal aussi bien pour le gaming que pour les tâches de productivité avancées. Le Ryzen 9 9900X3D est légèrement plus modeste. Cependant, il reste un modèle haut de gamme grâce à ses caractéristiques : 12 cœurs, 24 threads et une fréquence maximale de 5,5 GHz. Toutes deux seront disponibles en Mars.

La nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT

En réponse à Nvidia, l’équipe rouge a présenté ses nouvelles cartes graphiques, en apportant une simplification au niveau de leur dénomination. Ainsi, la gamme passe directement à la série 9000, avec les modèles RX 9070 et RX 9070 XT. Lors du CES 2025 à Las Vegas, AMD a profité de l’événement pour officialiser son architecture graphique RDNA 4. Les premières cartes graphiques de nouvelle génération qui en bénéficieront sont donc les Radeon RX 9070 XT et Radeon RX 9070.

Cependant, les informations sur ces deux GPU restent limitées, une présentation plus approfondie étant prévue ultérieurement. En attendant, les leakers sont déjà à l’œuvre, dévoilant davantage de détails sur cette gamme qui se positionnera cette année sur le segment du milieu de gamme.

Les nouveaux CPU Intel Core Ultra durant le CES 2025

Intel a présenté une gamme variée de nouveaux CPU sous la bannière Core Ultra 200U/H/HX, mais également les Core 200S/200H/100U. Toutefois, la confusion règne autour de ces annonces, notamment en raison du manque d’évolution des performances par rapport à la génération précédente (Les CPU Intel Core Ultra sont les Core 15e génération).

L’Intel Core Ultra 9 2950HX, le modèle le plus puissant de cette gamme, offre 24 cœurs et une fréquence boostée à 5,9 GHz. Cependant, contrairement aux processeurs Ryzen AI d’AMD, il ne bénéficie pas du label Microsoft Copilot+ PC. Un critère clé pour les futurs PC optimisés pour l’intelligence artificielle.

Qualcomm s’invite sur les PC portables avec le Snapdragon X

Quelques mois après le lancement de ses premières puces ARM compatibles Copilot+ PC, Qualcomm profite du CES pour dévoiler une nouvelle génération. L’objectif : rendre l’IA embarquée plus accessible en abaissant les coûts. Lenovo, Asus, Acer, HP et Dell prévoient déjà de commercialiser des modèles équipés dans les mois à venir.

Gravé en 4 nm, ce SoC intègre un processeur Oryon à 8 cœurs, cadencé à 3 GHz, soit une fréquence inférieure aux modèles supérieurs (3,4 et 3,8 GHz avec 10 à 12 cœurs). Il embarque un NPU dédié à l’IA, offrant 45 TOPS, équivalent aux versions haut de gamme. Côté GPU, l’Adreno affiche une puissance de 1,7 TFLOPs, contre 4,6 TFLOPs pour le Snapdragon X Elite.

En résumé : Nvidia domine le marché du GPU tandis qu’Intel tente de combler son retard. AMD, Intel et Qualcomm misent sur les CPU boostés à l’IA. Une chose est sûre : 2025 sera une année clé pour le hardware PC.