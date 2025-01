L’Apple Vision Pro, présenté comme une révolution dans le domaine de la réalité mixte, semble ne pas avoir trouvé son public. Avec un prix exorbitant de 3 500 dollars et des ventes bien en deçà des attentes, plusieurs rapports semblent indiquer la suspension de la production de ce casque. Comment ce produit phare a-t-il échoué à séduire le marché ?

Les rapports indiquent une fin de vie

Les rapports récents, notamment ceux de The Information et du Financial Times, révèlent qu’Apple aurait cessé la production de son casque Vision Pro. Les ventes largement inférieures aux prévisions seraient la cause de cette décision. À l’origine, Apple avait en effet prévu de vendre 1 million d’unités en 2024. Cependant, seuls 370 000 exemplaires auraient trouvé preneur, laissant des milliers de composants inutilisés dans les entrepôts de fournisseurs. On est bien loin des chiffres que la firme avait visés.

Selon The Information, les fabricants de composants avaient néanmoins livré assez de pièces pour assembler plus de 500 000 casques dès octobre 2024. Pourtant, les faibles ventes et des stocks excédentaires ont contraint Apple à ajuster ses objectifs. La firme aurait décidé de limiter la production pour répondre à la demande prévue sur la durée de vie restante du produit, jusqu’à 2025.

Les difficultés techniques n’ont pas arrangé la situation. La fabrication des micro-écrans OLED pour chaque œil et des lentilles extérieures a été un véritable défi. Ces contraintes, combinées au prix de vente astronomique, ont mis l’Apple Vision Pro hors de portée de la plupart des consommateurs. Même les passionnés de technologie ont montré du doigt ce tarif dérisoire.

Et pourtant, ce ne sont pas les efforts de séduction qui ont manqué. Lancé en grande pompe avec des campagnes marketing impressionnantes, l’Apple Vision Pro a été décrit comme un « ordinateur spatial ». La firme vendait son produit comme étant capable d’intégrer les contenus numériques à l’espace physique. Malgré cette innovation, l’absence d’applications véritablement révolutionnaires et le manque de cas d’usage clairs ont contribué à son échec commercial.

L’Apple Vision Pro, un casque qui vaut très cher

Apple est connu pour ses produits haut de gamme, mais le Vision Pro pousse cette stratégie à l’extrême. Avec un prix de départ de 3 500 dollars, soit l’équivalent d’une voiture d’occasion. Une voiture avec beaucoup de kilométrage certes, mais fonctionnelle. Ce casque de réalité mixte s’adresse ainsi à une clientèle restreinte.

Les fonctionnalités innovantes du Vision Pro, comme le suivi des yeux et des mains ou la navigation par commande vocale, n’ont pas suffi à justifier son coût prohibitif. En comparaison, des casques comme le Meta Quest 3, vendus à moins de 500 dollars, offrent une expérience VR satisfaisante pour une fraction du prix.

L’échec du Vision Pro soulève des questions sur la stratégie d’Apple. Les consommateurs ont critiqué le produit pour son manque de confort, son poids élevé et sa batterie limitée. De plus, l’écosystème d’applications compatible avec visionOS reste très limité, réduisant l’attrait de cet appareil pourtant ambitieux.