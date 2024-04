Osso VR, leader reconnu de la formation immersive aux procédures, lance Osso Health pour le casque Apple Vision Pro. Cette application est déjà disponible sur l’App Store pour ceux qui veulent tenter l’expérience. Elle pourrait transformer l’apprentissage médical en exploitant la puissance de la réalité augmentée d’Apple.

Qu’est-ce que l’Osso Health ?

Osso Health est une application de formation médicale conçue pour exploiter pleinement les capacités de l’Apple Vision Pro. Elle simule des procédures chirurgicales avec une fidélité exceptionnelle, intégrant de manière transparente le bloc opératoire dans des espaces physiques. Elle offre également un accès instantané à un apprentissage pratique, où que l’on soit.

L’application s’appuie sur une interface utilisateur 3D innovante et sur le système de contrôle par les yeux, les mains et la voix de visionOS. Cette approche intuitive permet aux utilisateurs d’explorer chaque étape des interventions comme s’ils y assistaient. La qualité d’affichage exceptionnelle du casque VR, quasiment sans latence, renforce l’immersion totale.

Pour commencer, Osso Health propose d’explorer deux procédures orthopédiques courantes : la libération du canal carpien et le remplacement total du genou. Les utilisateurs peuvent parcourir étape par étape les principales phases de ces procédures, grâce à l’informatique spatiale de l’Apple Vision Pro.

L’entreprise, basée à San Francisco, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle prévoit d’enrichir progressivement la bibliothèque d’Osso Health avec d’autres spécialités médicales. Elle songe à développer des versions dans d’autres langues pour accroître son déploiement à l’international.

Qui peut en bénéficier ?

La formation procédurale est auparavant destinée aux écoles de médecine et aux laboratoires de simulation. Récemment, elle s’ouvre à un public beaucoup plus vaste grâce à la collaboration entre Apple et d’Osso VR.

Étudiants, résidents ou praticiens aguerris peuvent désormais, où qu’ils soient,bénéficier d’un apprentissage pratique à la demande. C’est un moyen idéal de peaufiner leurs compétences en toute sécurité, loin des risques pour les patients.

Avant une intervention chirurgicale, les patients peuvent mieux comprendre la procédure qui les attend en la visualisant en réalité augmentée. Cette immersion dans le processus opératoire contribue à réduire l’anxiété et favorise une prise de décision éclairée. Toute personne intéressée par l’innovation médicale peut explorer en détail les subtilités des interventions chirurgicales, dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Grâce à son application Osso Health sur Apple Vision Pro, Osso VR démocratise réellement l’accès à une formation immersive aux procédures de haute qualité. Ce tournant historique laisse présager un avenir radieux pour l’enseignement médical du futur. « Osso Health pour Apple Vision Pro ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir de la formation immersive aux procédures. », déclare le Dr Justin Barad, co-fondateur et directeur de la stratégie d’Osso VR.