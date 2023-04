Les avantages et inconvénients des écrans incurvés

De nos jours, la technologie des écrans incurvés est de plus en plus populaire. Ces écrans ont une courbure douce qui permet une immersion plus profonde dans le contenu affiché. Cependant, comme toute technologie, les écrans incurvés ont leurs avantages et inconvénients. Dans cet article, nous allons discuter des avantages et inconvénients des écrans incurvés afin de vous aider à décider si c’est la meilleure option pour vous.

Les écrans incurvés offrent une meilleure immersion dans les jeux et les films

Qu’est-ce qu’un écran incurvé ?

Les écrans incurvés sont devenus très populaires ces dernières années. Contrairement à un écran d’ordinateur ordinaire, la différence réside dans la courbure de l’écran. Il existe différents niveaux pour sa courbe, qui sont quantifiés par un indice « R ». Plus l’indice R est faible, plus la courbure est prononcée. Les niveaux de courbure les plus courants sont 1800R, 3000R et 400R. Les écrans incurvés sont généralement plus grands que les écrans plats. En effet, un écran d’au moins 32 pouces est nécessaire pour apprécier pleinement la courbure.

Les avantages qu’offre un écran PC incurvé

Des performances supérieures

Les écrans incurvés pour PC offrent des performances supérieures aux écrans classiques. Notamment grâce à leur format UHD, Full HD ou WQHD, qui permet un ratio d’affichage de 21:9. Les joueurs apprécieront le taux de rafraîchissement élevé et la fluidité d’action qu’il procure. Selon le type d’écran incurvé choisi, il peut être équipé d’une dalle OLED ou LCD IPS. Il offre ainsi un affichage des couleurs magnifique.

Meilleure expérience de visionnage

L’un des avantages les plus évidents des écrans incurvés est qu’ils offrent une meilleure expérience de visionnage. La courbe de l’écran permet d’avoir une vision uniforme de tous les angles. Cela signifie que vous pouvez profiter pleinement du contenu affiché. Cette courbure peut également aider à réduire la fatigue oculaire, car les yeux ont moins besoin de s’adapter à la distance variable entre eux et l’écran. Grâce à sa courbure, l’écran offre un champ de vision plus large, ce qui permet d’admirer les scènes avec une grande clarté sans avoir à fournir d’efforts particuliers. Cette caractéristique est particulièrement appréciée par les joueurs de jeux de FPS ou de jeux en ligne MMORPG.

Des écrans incurvés pour une configuration multi-écrans de gaming abordable

La configuration multi-écrans est très appréciée dans le monde du gaming pour son immersion dans l’image. Les écrans incurvés offrent une alternative crédible à moindre coût, avec des avantages tels que l’immersion dans l’image. De plus, les écrans incurvés peuvent être une solution abordable pour remplacer les casques de réalité virtuelle, qui restent à un prix élevé et ne sont pas encore largement accessibles à tous.

Design attractif

Un autre avantage des écrans incurvés est leur design attractif. Ils ont un aspect futuriste et élégant qui peut ajouter une touche de sophistication à n’importe quel espace de travail ou de divertissement. De plus, leur courbure douce peut aider à créer une sensation d’espace dans les petits espaces.

Une meilleure immersion dans les jeux et films

Enfin, les écrans incurvés peuvent offrir une immersion accrue dans les jeux et les films. Les écrans incurvés peuvent également donner une impression de profondeur qui vous fait sentir comme si vous étiez dans le jeu ou le film. Cela peut vous aider à vous sentir plus impliqué dans l’histoire ou l’action.

Les inconvénient qu’offre un écran PC incurvé

Un coût plus élevé

Malheureusement, les écrans incurvés ont un coût plus élevé que les écrans plats. Cela est dû au coût supplémentaire de fabrication de la courbure de l’écran et à la demande encore limitée pour cette technologie. Si vous cherchez à acheter un écran incurvé, vous devrez probablement payer un prix plus élevé que pour un écran plat de taille et de qualité similaires.

Un angle de vue limité

Bien que l’écran incurvé donne une expérience de visionnage plus immersive, elle peut également limiter l’angle de vue. Si vous êtes assis sur le côté de l’écran, vous risquez de perdre une partie de l’image ou de la couleur. Cela peut être un inconvénient important si vous voulez partager l’écran avec des amis ou des collègues.

Difficultés pour fixer un écran incurvé à un mur

Fixer un écran incurvé sur un mur peut être plus complexe qu’un écran plat. Car il peut nécessiter plusieurs accessoires pour assurer sa stabilité face aux vibrations et à la répartition particulière de son poids. En conséquence, l’installation peut prendre jusqu’à une heure et les étapes peuvent varier selon les modèles. Pour faciliter cette tâche, il est recommandé de se procurer un support à bras réglables.

L’éblouissement avec un écran incurvé

Lorsque vous utilisez un écran incurvé, vous êtes plus susceptible d’être ébloui en raison de la façon dont la courbure projette toute la lumière vers vous. Contrairement à un écran plat qui diffuse la lumière dans plusieurs directions, l’écran incurvé projette tout directement vers vous, augmentant les chances de sensation d’éblouissement

Problème de distorsion d’image sur les écrans incurvés

L’un des inconvénients des écrans incurvés est la distorsion d’image. Bien que la courbure de l’écran puisse aider à réduire la fatigue oculaire, elle peut également causer une distorsion d’image si vous ne regardez pas l’écran directement en face. Cela peut être un problème si vous avez besoin de travailler sur des tâches qui nécessitent une précision visuelle, comme la retouche de photos ou la conception de graphiques.

Pourquoi opter pour un écran incurvé ?

Malgré quelques inconvénients, cet investissement vaut la peine si vous recherchez un confort de visionnage et une qualité d’affichage supérieure. De plus, les écrans incurvés ultra-larges offrent une immersion accrue grâce à leur format 21:9. Cependant, gardez à l’esprit que les écrans incurvés sont légèrement plus coûteux que les écrans plats, alors assurez-vous de tenir compte de votre budget avant de prendre une décision. Heureusement, des comparatifs peuvent vous aider à trouver un modèle performant à un prix raisonnable en mettant en avant le rapport qualité-prix des produits.

