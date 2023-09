Comment avoir plus d’abonnés TikTok ? 15 conseils et astuces !

Si vous pensiez que TikTok, c’était juste une application pour les jeunes qui s’ennuient, détrompez-vous. Avec plusieurs centaines de millions d’utilisateurs actifs, TikTok est devenu bien plus qu’un simple passe-temps pour adolescents. C’est une véritable plateforme médiatique qui attire tout le monde, des jeunes créatifs aux influenceurs en passant par les grandes marques et les entreprises en quête de visibilité.

Mais pourquoi tout ce buzz autour du réseau social vidéo ? Parce que TikTok est exceptionnellement puissant pour amplifier votre portée. Vous pouvez y présenter vos talents, y publier des contenus qui reflètent votre personnalité ou votre entreprise, et même y établir une base solide de followers fidèles. Les bénéfices possibles sont multiples : gain de notoriété, collaborations lucratives et même une source de revenu stable si vous parvenez à bien monétiser votre audience.

Sérieusement, si vous cherchez à augmenter votre visibilité en 2023, à attirer un public plus large, ou à booster les chiffres de votre entreprise, TikTok n’est pas simplement une option. C’est le lieu incontournable. Alors, si vous êtes prêts à plonger dans ce monde en constante évolution et à exploiter tout son potentiel, lisez la suite. Nous avons compilé une série de conseils qui vous aideront à naviguer dans les eaux parfois troubles mais extrêmement lucratives de TikTok. C’est parti !

1. Comprenez l’algorithme TikTok pour mieux le dompter

Vous voulez vraiment jouer le jeu ? Alors, prenez le temps de comprendre l’algorithme TikTok. Cet algorithme fonctionne sur une série de variables comme le temps de visionnage, les interactions, et la pertinence du contenu. Le truc, c’est de créer des vidéos qui incitent à l’interaction et au partage. Ajoutez des appels à l’action, comme « Double-cliquez si vous êtes d’accord » pour booster vos likes.

Pour bien comprendre en détail comment fonctionne l’algorithme TikTok, regardez la vidéo ci-dessous. Vous aurez déjà la base pour aller plus loin !

2. Ciblez votre public comme un sniper

Qui voulez-vous atteindre ? Des ados fans de jeux vidéo, des parents en quête de recettes faciles ou peut-être des fashionistas ? Une fois que vous savez qui est votre public cible, parlez leur langue. Utilisez des éléments culturels qui leur sont familiers, comme les musiques les plus populaires du moment ou les memes en vogue.

3. La qualité, c’est non-négociable

N’oubliez pas, nous vivons à l’ère du numérique où même les smartphones ont des caméras dignes de Hollywood. Investissez dans un bon équipement : un trépied, un bon éclairage, et pourquoi pas, un micro externe. Vos abonnés TikTok apprécieront le geste.

4. Les Hashtags : vos meilleurs alliés

Ne sous-estimez pas le pouvoir des hashtags. Ils sont votre meilleur ami pour augmenter la visibilité de vos vidéos TikTok. Utilisez des hashtags populaires mais aussi des spécifiques à votre niche. Par exemple, si vous faites une recette de pancake, ajoutez non seulement #food, mais aussi #pancakelovers ou #easyrecipes.

5. La communauté, ce n’est pas qu’un mot à la mode

Si quelqu’un prend la peine de commenter votre vidéo, répondez ! Faites des lives pour discuter avec vos abonnés, lancez des défis, faites des collaborations avec d’autres créateurs de contenu. Les gens aiment se sentir impliqués et entendus. Répondre aux commentaires ou poser des questions dans vos vidéos incite à plus d’interactions, ce qui plaît, bien sûr, à notre ami l’algorithme.

Ah, et si vous êtes vraiment sérieux dans votre quête d’abonnés, pourquoi ne pas acheter des abonnés TikTok ? Cela peut donner un petit coup de pouce à votre profil TikTok en attendant que ces astuces fassent effet.

6. Créer du contenu régulier, c’est comme aller à la gym

La régularité, c’est la clé. Imaginez, vous ne pouvez pas espérer avoir des abdos en allant à la salle de sport une fois par mois, n’est-ce pas ? C’est pareil pour TikTok. Plus vous postez, plus l’algorithme TikTok vous aime, et plus vous apparaissez dans les fils d’actualité des utilisateurs. Établissez un calendrier de publication et tenez-vous-y.

7. Tirez parti des tendances, mais gardez votre authenticité

On sait, on sait, suivre les tendances, c’est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c’est de le faire à votre sauce. Si une musique ou un défi fait fureur, pourquoi ne pas y ajouter votre propre twist ? Votre originalité pourrait bien être la clé pour que vos vidéos TikTok se démarquent.

8. Analysez vos performances comme un pro du marketing

N’ayez pas peur des chiffres, ils sont vos amis. Utilisez les outils d’analyse de TikTok pour comprendre quels types de contenu fonctionnent le mieux. Taux d’engagement, temps de visionnage, taux de clics… tout ça n’est pas là pour vous embrouiller, mais pour vous aider à ajuster votre stratégie.

9. Le cross-promotion, ou l’art de la polygamie des réseaux sociaux

Vous avez un Instagram, un Twitter, ou même un blog ? Parfait, utilisez-les ! Partagez vos vidéos TikTok sur d’autres plateformes médias sociaux. Cela peut vous aider à toucher un public plus large et à attirer plus d’abonnés sur votre profil TikTok.

10. Parlez-en autour de vous, même à mamie

Vous seriez surpris du pouvoir du bouche-à-oreille, même à l’ère digitale. Parlez de votre compte TikTok à vos amis, à votre famille, et pourquoi pas, à vos collègues. Vous pouvez même aller jusqu’à faire une petite campagne publicitaire TikTok si vous avez quelques sous à investir.

11. Des sous-titres pour conquérir le monde

Vous savez quoi ? Les sous-titres, ce n’est pas juste pour vos followers qui veulent regarder vos vidéos en silence pendant un cours ennuyeux. C’est aussi une super façon de toucher une audience plus large, y compris ceux qui ont des difficultés auditives ou qui parlent une autre langue. Alors, prenez quelques minutes supplémentaires pour ajouter ces précieuses lignes de texte.

Et rassurez-vous, pas besoin de passer des heures à transcrire vos vidéos… en suivant la méthode ci-dessous, vous pouvez intégrer vos sous-titres en automatique !

12. Le titre aguicheur, mais pas clickbait

Donner à vos vidéos des titres courts et accrocheurs, c’est comme mettre un joli ruban sur un cadeau. Ça donne envie d’ouvrir ! Mais attention, n’en faites pas trop. Si votre vidéo ne tient pas ses promesses, vous risquez de perdre la confiance de votre audience.

13. Le court et le doux, le duo gagnant

TikTok, c’est la plateforme du court-métrage. Pas de place pour un long monologue. Votre but ? Faire passer votre message de la manière la plus concise et divertissante possible. Même si les vidéos TitkTok peuvent désormais durer jusqu’à 3 minutes, la longueur idéale est entre 30 et 60 secondes. Alors, soyez court et percutant.

14. Collaborez avec des influenceurs, mais choisissez bien

Une petite collaboration peut faire des merveilles pour votre visibilité. Mais attention, choisissez un influenceur en adéquation avec votre public cible. Et bien sûr, assurez-vous que le contenu soit authentique et intéressant pour les deux audiences.

15. Ne négligez pas l’entreprise derrière la création

Si vous êtes une entreprise qui cherche à augmenter ses followers, sachez que TikTok est un outil de marketing puissant. Publiez du contenu qui montre non seulement vos produits, mais aussi votre culture d’entreprise, vos employés, et même vos clients satisfaits. Humanisez votre marque, et les abonnés viendront.

FAQ : Questions fréquemment posées sur TikTok

Combien de temps faut-il pour gagner des abonnés sur TikTok ? Il n’y a pas de réponse unique. Certains explosent en une nuit, d’autres mettent des mois. L’important, c’est la régularité et la qualité de vos contenus. Dois-je acheter des abonnés TikTok pour booster mon profil ? Acheter des abonnés peut être une stratégie pour démarrer, mais rien ne vaut des followers authentiques. Concentrez-vous sur la création de contenus intéressants. Comment trouver mon public cible sur TikTok ? Utilisez les outils d’analyse de la plateforme et faites des tests. Essayez différents types de vidéos pour voir qui réagit et ajustez votre tir. Quels sont les meilleurs moments pour publier sur TikTok ? Cela dépend de votre audience. Les outils d’analyse peuvent vous montrer quand vos abonnés sont les plus actifs. Utilisez ces données à votre avantage. Comment puis-je collaborer avec des influenceurs ? Cherchez des influenceurs qui correspondent à votre niche, puis approchez-les de manière professionnelle. Un partenariat réussi peut être bénéfique pour les deux parties. Qu’est-ce que la TikTok Money et comment ça fonctionne ? TikTok a plusieurs programmes de monétisation comme le Fonds de créateurs TikTok qui rémunère les créateurs pour leur contenu. Le principe est simple : plus vous avez de vues et d’engagement, plus vous gagnez d’argent. Quel est le nombre minimum de followers pour commencer à gagner de l’argent ? Pour être éligible au Fonds de créateurs TikTok, vous devez généralement avoir au moins 10 000 abonnés et avoir atteint 100 000 vues sur vos vidéos au cours des 30 derniers jours. Est-ce que je peux gagner de l’argent en dehors des programmes de monétisation de TikTok ? Oui, vous pouvez aussi gagner de l’argent via des partenariats avec des marques, des sponsorings, ou même en vendant vos propres produits ou services à votre audience. Dois-je payer des impôts sur mes gains TikTok ? Oui, les gains obtenus sur TikTok sont considérés comme des revenus et doivent être déclarés aux services fiscaux.

Et voilà, avec ces conseils, vous êtes parés pour conquérir TikTok. N’oubliez pas, il n’y a pas de formule magique, mais avec de la persévérance et une bonne stratégie, tout est possible. Bonne chance dans votre aventure TikTokienne et votre quête d’abonnés !