La révolution Tinder est terminée : qu’est-ce qui remplacera le « swipe » ?

Lorsque j’ai téléchargé une application de rencontre pour la première fois, je croyais sincèrement que je trouverais l’âme sœur parmi les milliers de profils. Mais la recherche d’une partenaire avec laquelle je pourrais construire une relation s’est avérée moins romantique que je ne l’avais imaginé. J’ai fait défiler les profils pendant plusieurs mois, dans l’espoir que le prochain « match » déboucherait sur quelque chose de plus qu’un simple échange de messages sans fin. Mais rien n’a changé, et les conversations répétitives se sont enchaînées. Au final, au lieu de trouver une relation, je me suis retrouvé épuisé émotionnellement et complètement déçu par les rencontres en ligne. Et il y a en réalité des milliers de personnes comme moi. Les utilisateurs de services de rencontre sont en train de s’épuiser et suppriment leurs profils en masse. Pourquoi cela se produit-il ? Découvrons-le ensemble.

La gamification vs les relations réelles

Les services de rencontre modernes ont depuis longtemps cessé d’être de simples plateformes pour faire des rencontres. En effet, le secteur des rencontres tire littéralement profit de notre solitude. Les développeurs introduisent constamment de nouvelles fonctionnalités, incluant la gamification, afin de retenir les utilisateurs le plus longtemps possible sur leurs applications. Après tout, il n’est pas dans leur intérêt que nous trouvions rapidement un ou une partenaire et que nous supprimions définitivement nos comptes. En effet, leurs revenus dépendent directement du temps que les utilisateurs passent sur la plateforme et du nombre de fonctionnalités payantes qu’ils achètent.

Et c’est là que réside le problème principal. Après tout, nous nous rendons sur une application dans l’espoir de trouver l’âme sœur, mais au lieu de cela, nous tombons dans un piège. Le fonctionnement de la plupart des services de rencontre s’apparente à celui des jeux d’argent. Lorsque nous obtenons enfin ce « match » tant attendu, notre cerveau libère de la dopamine. Et cette hormone nous pousse littéralement à répéter les mêmes actions encore et encore. En conséquence, nous commençons à faire défiler les profils simplement pour le plaisir d’obtenir un autre « match ». Pendant ce temps, les véritables rencontres et la communication avec les autres passent au second plan.

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L’intelligence artificielle, meilleure amie des cœurs solitaires

Outre les fonctionnalités de gamification, les développeurs intègrent également l’intelligence artificielle dans leurs applications. L’une de ses principales missions consiste à aider à surmonter la gêne lors des premières étapes de la communication. L’IA peut analyser les messages, suggérer des sujets de conversation, aider à mettre fin à une conversation de manière respectueuse si celle-ci se retrouve dans une impasse, et bien plus encore.

Mais le problème est que certains utilisateurs s’habituent tellement à l’aide et au soutien de l’IA qu’ils commencent à remplacer les interactions réelles avec d’autres personnes par celle-ci. Les compagnons virtuels IA gagnent en popularité. Ils sont idéaux à utiliser : toujours disponibles, ils ne se disputent jamais et disent exactement ce que l’on veut entendre. Mais cette technologie présente un autre aspect, bien plus dangereux. En choisissant des partenaires virtuels « pratiques », nous perdons l’habitude d’interagir avec de vraies personnes. Et nous ne faisons que nous isoler davantage.

Tchat video 2.0 : du chat aléatoire aux rendez-vous immersifs

Lassé des applications de rencontre qui ne faisaient qu’aggraver ma solitude, j’ai commencé à chercher une alternative. Et les chats vidéo ont retenu mon attention. Quand j’étais plus jeune, j’utilisais souvent le chat aléatoire Omegle, mais à l’époque, ce genre de plateformes était davantage considéré comme un moyen de s’amuser et de passer simplement la soirée. Aujourd’hui cependant, les videochats en ligne sont radicalement différents de leurs prédécesseurs. Par exemple, le tchat video Omegle.chat met l’accent sur la qualité de sa communauté d’utilisateurs. Il dispose d’un filtre par sexe qui permet aux hommes de discuter uniquement avec des femmes. Les chances d’y rencontrer l’âme sœur sont donc assez élevées.

Les chats aléatoires surpassent les applications de rencontre à tous les égards. Tout d’abord, il n’y a pas de « swipes », ce qui signifie qu’il n’y a aucune chance de se retrouver « coincé » à faire défiler des profils. Dès que vous entrez dans un chat par vidéo, le système vous trouve immédiatement un interlocuteur ou une interlocutrice au hasard, avec qui vous pouvez commencer à discuter. Bien sûr, si la personne ne vous plaît pas, vous n’êtes pas obligé(e) de poursuivre la conversation. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Suivant », et une nouvelle personne apparaîtra sur votre écran en l’espace de quelques secondes.

Deuxièmement, le format vidéo résout le problème des faux profils : Ici, vous ne pouvez pas vous cacher derrière une photo datant de cinq ans ou derrière les photos de quelqu’un d’autre. Vous communiquez en temps réel et voyez votre interlocuteur tel qu’il est réellement. Vous pouvez ainsi immédiatement percevoir son énergie et déterminer s’il existe cette alchimie particulière entre vous. C’est pourquoi le format vidéo augmente considérablement le taux de conversion des discussions en ligne en rencontres en personne.

De manière générale, les rendez-vous vidéo modernes ne se limitent plus à de simples appels vidéo. Les plateformes ajoutent de nombreuses fonctionnalités interactives pour diversifier les moments passés ensemble : filtres de réalité augmentée, visionnage synchronisé de films, jeux en ligne à deux, et bien plus encore. Mais le principal avantage des rendez-vous vidéo réside, selon moi, dans le fait qu’ils aident les gens à se rapprocher, même lorsqu’ils sont éloignés les uns des autres. Après tout, contrairement à la messagerie, la vidéo rend à nouveau accessibles tous ces signaux non verbaux qui sont essentiels à la compréhension mutuelle. Et vous pouvez observer les émotions et les réactions de votre interlocuteur en temps réel, au lieu de devoir les imaginer vous-même.

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La sécurité des données à l’ère de l’amour en ligne

Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte de la quantité d’informations personnelles que nous partageons volontairement avec les services de rencontre. Ces services stockent nos photos personnelles, l’historique de nos messages, des données de géolocalisation précises et parfois même les coordonnées de nos cartes bancaires. Et tout cela peut facilement tomber entre de mauvaises mains et être utilisé à des fins de fraude ou de chantage.

L’histoire des services de rencontre a déjà été marquée par plusieurs scandales très médiatisés liés à des fuites de données. L’un d’entre eux concernait par exemple Ashley Madison, un service spécialisé dans les rencontres entre personnes mariées. Lorsque les données personnelles de dizaines de millions d’utilisateurs ont été divulguées en ligne, cela a entraîné la rupture d’un très grand nombre de couples et donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires.

Un autre danger réside dans le partage de votre localisation en temps réel. Grâce à des fonctionnalités telles que « Personnes à proximité », des utilisateurs malveillants pourraient potentiellement suivre vos déplacements, découvrir dans quel quartier vous habitez et où vous travaillez. Bien sûr, les développeurs mettent en place des mesures pour protéger les utilisateurs. Mais chacun d’entre nous doit néanmoins rester vigilant lorsqu’il fait des rencontres en ligne. Il est important de ne pas partager d’informations personnelles avec des personnes que vous connaissez à peine et de respecter les règles élémentaires de sécurité numérique.

Prévisions pour 2030 : rencontrerons-nous des personnes grâce à des interfaces neuronales ?

À en juger par la rapidité avec laquelle la technologie évolue, les « swipes » que nous connaissons aujourd’hui sembleront appartenir à une époque révolue d’ici quelques années à peine. Et il est tout à fait possible que les interfaces cerveau-ordinateur remplacent dans un futur proche les applications de rencontre. Après tout, la réalité virtuelle n’est déjà plus vraiment une nouveauté. Ainsi, peut-être que dans un avenir proche, les rendez-vous se dérouleront entièrement dans des espaces immersifs. Imaginez un peu : grâce à des capteurs spéciaux, les gens pourront ressentir le contact de l’autre tout en se trouvant aux antipodes. Ou bien ils se rencontreront dans des espaces virtuels et passeront du temps ensemble.

Bien sûr, cela rendra les rencontres en ligne plus passionnantes et aidera les gens à se rapprocher malgré la distance qui les sépare. Mais le plus important est que le progrès technologique ne nous prive pas de ce qui compte le plus : notre besoin les uns des autres. Après tout, malgré toutes les possibilités que la technologie nous offre, elle ne peut pas nous apporter la chaleur humaine.

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