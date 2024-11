Avec la fin du support de Windows 10 prévue pour octobre 2025, Microsoft doit convaincre des millions d’utilisateurs de migrer vers Windows 11. Pourtant, une contrainte technique freine cette transition, à savoir, l’exigence matérielle stricte. Cela explique pourquoi Windows 11 peine à s’imposer, alors que Windows 10 reste majoritairement utilisé. Que faire quand votre système actuel approche sa date de fin de support ?

Les tactiques marketing agressives de Microsoft pour accélérer la transition

La firme de Redmond met tout en œuvre pour encourager ses utilisateurs à abandonner Windows 10 avant sa fin de support en 2025. Ses efforts, bien que justifiés par des améliorations de sécurité et de fonctionnalités, provoquent des frustrations chez certains utilisateurs. L’entreprise utilise en effet des notifications en plein écran pour rappeler l’échéance imminente de la fin du support de Windows 10.

Ces messages mettent en avant les bénéfices de Windows 11, comme la sécurité renforcée grâce au TPM 2.0 et les outils modernes comme Copilot. Les nouveaux PC estampillés « Copilot+ » sont également présentés pour séduire les utilisateurs. Pourtant, ces notifications agacent, car elles s’apparentent à des publicités déguisées, avec peu d’options pour les refuser.

Paradoxalement, Microsoft continue d’ajouter des fonctionnalités à Windows 10, brouillant son propre message. Des mises à jour mineures et un accès au canal bêta pour tester de nouvelles options alimentent la confusion. Ces actions laissent penser que ce système d’exploitation reste encore pertinent, ce qui renforce la réticence de certains à migrer.

Par ailleurs, les utilisateurs pointent les contraintes matérielles élevées pour passer à Windows 11. Les PC non équipés de composants récents, comme le TPM 2.0, ne sont pas éligibles à la mise à niveau. Cela pousse une partie du parc informatique actuel vers l’obsolescence forcée, suscitant un sentiment d’injustice chez les propriétaires de machines encore performantes.

VOIR AUSSI : Windows 11 24H2 : les gros changements sur cette mise à jour !

Quelles options pour les utilisateurs de Windows 10 ?

Face à cette situation, plusieurs choix s’offrent à vous selon vos besoins et vos priorités. Microsoft propose, pour la première fois, une option payante pour prolonger la sécurité après la fin du support de Windows 10. Vous pourrez souscrire à une année supplémentaire de mises à jour critiques pour 30 dollars. Cette solution convient si vous souhaitez continuer à utiliser votre matériel actuel, sans risque majeur.

Certaines machines, bien que plus anciennes, pourraient répondre aux exigences de Windows 11. Il suffit de faire un test via des outils comme PC Health Check pour confirmer si votre matériel est éligible. Une mise à jour reste ainsi possible, à condition de remplir les critères requis, comme le TPM 2.0 et un processeur compatible.

Pour les utilisateurs dont les PC sont réellement obsolètes, l’achat d’un nouveau matériel compatible Windows 11 s’avère une option à considérer. Les modèles « Copilot+ » offrent des fonctionnalités modernes et des performances optimisées pour la productivité et les loisirs.

Microsoft semble prête à tout pour accélérer la migration vers Windows 11 avant la fin du support de Windows 10. Si ces stratégies divisent, elles laissent tout de même des choix clairs. Prolonger la sécurité de votre système actuel, tester la compatibilité ou investir dans un nouveau PC, tout dépend de vos besoins.