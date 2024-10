Google Wallet : les nouvelles fonctionnalités phares de l’application

Google Wallet, l’application de paiement mobile de Google, évolue pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes. Aujourd’hui, elle se transforme en un portefeuille numérique complet en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Nous allons découvrir trois nouvelles fonctionnalités qui rendront Google Wallet encore plus polyvalent et pratique.

C’est quoi Google Wallet ?

Google Wallet est une application de paiement mobile développée par Google, lancée en 2011. Son objectif initial était de permettre aux utilisateurs de stocker et d’utiliser leurs cartes de crédit et de débit directement depuis leur smartphone. Avec le temps, l’application a évolué pour inclure une gamme de services plus large. Allant de la gestion des cartes de fidélité à l’intégration des cartes d’identité numériques. En 2018, Google a fusionné Google Wallet avec Android Pay pour créer Google Pay, une plateforme unifiée pour les paiements mobiles. Aujourd’hui, Google Walletcontinue de se développer, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la gestion des informations financières et personnelles des utilisateurs.

Conversion facile des cartes physiques en numériques 📃

Google Wallet introduit une nouvelle fonctionnalité boostée par l’IA. Cette option a été présentée lors de la conférence annuelle de Google. Elle permet de convertir presque n’importe quelle carte physique, ticket ou passe en format numérique. Les utilisateurs pourront ainsi ajouter ces éléments à leur portefeuille digital sur leur smartphone.

Cette nouvelle option, intitulée « Everything Else », remplace l’ancienne fonction « Photo » pour l’ajout de cartes. Cette fonctionnalité permet de transformer un passe physique en carte numérique en quelques étapes. Pour ce faire, il suffit de scanner le passe souhaité. Google Wallet, assisté par l’IA, extrait automatiquement les informations nécessaires pour créer une version numérique.

Google Wallet prend en charge deux types de documents :

Documents Normaux :

Carte de visite

Billets et événements

Assurance automobile

Assurance maladie

Carte de bibliothèque

Carte de fidélité

Carte d’étudiant

Carte fiscale

Carte d’immatriculation

Carte d’électeur

Documents Privés :

Permis de conduire

Carte d’identité

Passeport

Carte de séjour

Pour les documents privés, une authentification biométrique est requise pour garantir une sécurité accrue. Google stockera ces données uniquement sur votre smartphone pour plus de sécurité.

Pour plus de sécurité, si vous convertissez une carte contenant des informations sensibles, Google stockera ces données uniquement sur votre smartphone.

Les limites de Google Wallet en France 🇫🇷

Avec cette nouvelle fonction, Google Wallet souhaite remplacer votre portefeuille physique. Toutefois, dans certaines situations, la présentation physique de documents reste nécessaire. Comme pour un permis de conduire lors d’un contrôle de police. En France, la situation est encore plus stricte. Les documents d’identité officiels tels que le passeport ou la carte d’identité doivent être présentés sous forme physique.

La version numérique dans Google Wallet ne suffit pas. Il est impératif de posséder la vraie pièce ou d’utiliser l’application ou le site France Identité.

Un raccourci simplifié pour Google Wallet 🏦

Google Wallet facilite la gestion des cartes bancaires avec une nouvelle fonctionnalité. Elle permet de créer un raccourci vers une carte de paiement directement sur l’écran d’accueil de votre mobile. Pour cela il vous suffit :

Ouvre Google Wallet sur ton mobile.

Google Wallet sur ton mobile. Maintenir l’icône de l’application sur ton écran. Cela permettra donc d’afficher les cartes enregistrées avec leur type et les derniers chiffres.

l’icône de l’application sur ton écran. Cela permettra donc d’afficher les cartes enregistrées avec leur type et les derniers chiffres. Et enfin pour ajouter un raccourci, faites glisser la carte souhaitée vers un espace libre de l’écran.

En appuyant sur ce raccourci, vous accédez à une page affichant les détails des paiements récents. Cette option est particulièrement utile si vous avez plusieurs cartes enregistrées. La mise à jour sera disponible prochainement, et il est essentiel de posséder Google Play Services version 24.10.17 ou supérieure.

L’accès simplifié à votre chambre d’hôtel 🔑

Google Wallet a évolué pour devenir une solution polyvalente, stockant divers titres et documents. Maintenant, l’application intègre également les clés d’hôtel dans ses fonctionnalités.

Vous pouvez utiliser ces clés numériques pour accéder en toute sécurité à votre chambre et à d’autres espaces protégés, comme les salles de sport et les piscines, pendant toute la durée de votre séjour.

Pour ajouter une clé d’hôtel, il suffit de cliquer sur « Ajouter à Google Wallet » depuis le site web, l’application ou l’e-mail de l’hôtel. Notez que cette fonctionnalité sera déployée progressivement et n’est pas encore disponible dans toutes les chaînes d’hôtel.

Google précise qu’il est nécessaire de s’enregistrer et d’être affecté à une chambre pour activer la clé de l’hôtel. Vous pouvez vous enregistrer via l’application, un kiosque ou la réception de l’hôtel. Dans certains établissements, il est possible de déverrouiller la porte sans avoir à déverrouiller votre smartphone.

Pour conclure,

Google Wallet simplifie encore plus le quotidien avec des fonctionnalités innovantes. Que vous convertissiez des cartes physiques en numériques ou accédiez à vos clés d’hôtel, l’objectif est toujours de rendre la gestion de vos informations plus facile et pratique. Alors, qu’en pensez-vous ?