GTA 6 est sorti le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, et la presse l’a accueilli comme un chef-d’œuvre. Sur Metacritic, le jeu affiche 99/100 sur plus de 150 tests, à égalité avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La note des joueurs est beaucoup plus basse ; elle est faussée par une campagne de notes nulles qui dénonce un jeu jugé woke parce que son héros est amoureux de sa partenaire. En laissant ces attaques de côté, plusieurs reproches sérieux reviennent pourtant d’un test à l’autre.

Un jeu bloqué à 30 images par seconde

C’est la critique la plus fréquente. Sur PS5, y compris sur PS5 Pro, le jeu tourne à 30 images par seconde, sans mode performance qui aurait permis de sacrifier un peu de détail pour gagner en fluidité. Le pire, c’est que le chiffre n’est pas toujours tenu : IGN France a constaté des chutes à 24 images par seconde sur PS5 pendant les grosses fusillades. Rockstar a choisi de privilégier la densité de son monde ouvert.

Pour espérer jouer à 60 images par seconde, il faudra attendre une version PC, qui n’a toujours pas de date de sortie.

Un démarrage qui prend son temps

Les premières heures demandent de la patience. Pour cause, l’introduction très longue et contemplative, et de nombreux joueurs décrivent un début d’aventure lent. Rockstar installe ses personnages, Lucia et Jason, et l’État de Leonida avant de lâcher vraiment la leste. Ceux qui lancent un GTA pour semer le chaos dès les premières minutes risquent d’être frustrés.

Des missions trop dirigistes

Rockstar n’a pas abandonné ses vieilles habitudes. Certaines missions imposent précisément où aller et comment agir, et échouent parfois pour des raisons peu claires si le joueur s’écarte du chemin prévu. J’ai trouvé certaines missions convenues.

Les tests anglophones relèvent un autre manque : il n’est pas possible de rejouer une mission déjà terminée, une option pourtant appréciée dans GTA 5.

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Une lourdeur héritée de Red Dead Redemption 2

GTA 6 se veut plus réaliste que ses prédécesseurs, et cela se sent manette en main. Les voitures se comportent presque comme dans la réalité : une petite citadine se froisse au moindre choc et un moteur trop endommagé finit par caler. Les déplacements et les combats paraissent aussi plus rigides, et plusieurs critiques ont trouvé les fusillades pataudes et la roue de sélection des armes peu pratique. Une partie des joueurs estime que le jeu ressemble davantage à Red Dead Redemption 2 qu’à un GTA, une série d’ordinaire plus nerveuse et plus libre.

Une interface qui n’est pas à la hauteur

Le reste de la réalisation est salué presque unanimement, mais l’interface fait exception. On la considère même comme le seul véritable point faible du jeu.

Les joueurs francophones ont un souci supplémentaire : comme tous les GTA, le jeu n’est disponible qu’en anglais sous-titré. Aussi, parfois, les sous-titres défilent trop vite pendant les dialogues. Quand on conduit en écoutant une conversation, suivre à la fois la route et le texte devient vite compliqué.

Des plantages qui coûtent cher

Un monde ouvert de cette taille ne sort jamais sans bugs, et GTA 6 ne fait pas exception. Certains joueurs ont perdu plusieurs heures de progression après un plantage. Il est conseillé de sauvegarder manuellement dès la fin du prologue, sans compter sur la sauvegarde automatique.

L’installation demande aussi de la place : le jeu pèse au moins 212 Go sur PS5, auquel s’ajoute une mise à jour système obligatoire.

Ces défauts n’empêchent pas GTA 6 d’impressionner. Les critiques s’accordent toutefois sur un point : son ambition technique et narrative se paie parfois en fluidité, en liberté et en plaisir immédiat. Plusieurs de ces problèmes, comme les plantages ou l’interface, pourraient être corrigés par de futures mises à jour. La limite des 30 images par seconde, elle, devrait rester sur consoles.

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