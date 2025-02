Apple s’apprête visiblement à présenter la première mise à jour de l’iPhone SE depuis 2022 d’ici quelques jours : L’iPhone SE 4 arrive bientôt ! Cela permet d’avoir une bien meilleure certitude sur sa date de sortie. L’information provient d’une source des plus fiables : un post sur X publié par Tim Cook, le PDG d’Apple. Les fuites confirment un design modernisé ainsi qu’un écran OLED. Cependant, une décision surprenante d’Apple pourrait faire débat. Le modèle de base ne proposerait que 64 Go de stockage. Est-ce suffisant en 2025 pour un smartphone vendu environ 549 euros ?

Un design modernisé, mais à quel prix ?

Apple abandonne enfin le design vieillissant de l’iPhone SE 3. La quatrième génération adopte un écran OLED de 6,06 pouces et dit adieu au bouton Touch ID. Ce dernier laisse alors place à Face ID. Sous le capot, on retrouverait la puce A18, identique à celle des futurs iPhone 16. Par ailleurs, un unique capteur photo de 48 MP serait aussi de la partie. Une belle montée en gamme.

L’autre changement attendu concerne la connectique : le port Lightning disparaît au profit de l’USB-C, conformément aux réglementations européennes. Là où le bât blesse, c’est le stockage. Apple aurait décidé de maintenir un modèle de base à 64 Go, un choix difficile à justifier en 2025. Avec iOS 18 et les applications système occupant environ 17 Go, et Apple Intelligence nécessitant 7 Go, il ne resterait qu’environ 40 Go pour l’utilisateur.

À l’heure où les jeux, les applications et les contenus multimédias prennent de plus en plus de place, ce stockage semble insuffisant pour une utilisation confortable. D’autant que l’iPhone SE 4 ne proposera vraisemblablement pas d’option de stockage extensible via carte SD.

Un prix attractif, mais des concessions à prévoir sur l’iPhone SE 4

Proposé aux alentours de 549 euros, l’iPhone SE 4 vise vraisemblablement un public à la recherche d’un iPhone abordable. L’iPhone SE 4 marque un vrai bond en avant en termes de design et de puissance, mais son stockage de base risque d’en frustrer plus d’un. Apple fera-t-il machine arrière d’ici l’annonce officielle le 19 février ? Affaire à suivre.

Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que cette annonce s’inscrirait dans une série de révélations sur les produits cette semaine. Il a précisé : « Mercredi, Apple a lancé pour la première fois son service Apple TV+ sur les smartphones Android. Un peu plus tôt, sa division Beats a dévoilé les Powerbeats Pro 2, désormais équipés d’un capteur de fréquence cardiaque. De plus, l’entreprise a convié les médias à une présentation vendredi pour partager des informations sur son casque Vision Pro. »

Enfin, dans un post sur X, Ming-Chi Kuo, analyste reconnu de TFI Securities, affirme que l’iPhone SE 4 jouera un rôle clé dans les ventes d’Apple. Selon lui, environ 12 millions d’unités devraient être expédiées au premier semestre 2025, suivies de 10 millions supplémentaires au second semestre. Cela dépassera ainsi légèrement les performances des précédents modèles SE. Avec un total proche des 20 millions d’unités après son lancement, ce nouvel iPhone contribuerait sans doute à stabiliser les ventes en période creuse. Aussi, il pourrait accélérer l’adoption des modèles compatibles avec Apple Intelligence, rendant cette technologie plus accessible sur un smartphone plus abordable.