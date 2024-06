POCO, sous-marque de Xiaomi, s’est fait connaître en proposant des smartphones puissants à des prix abordables. Avec une large gamme de modèles disponibles, il peut alors être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Ce guide vous aidera à décrypter les différentes séries de POCO et à avoir une idée de laquelle vous ira le plus.

Les gammes idéales pour plus de performances

La gamme F de POCO s’adresse aux utilisateurs à la recherche des performances les plus élevées. Ces smartphones sont équipés des processeurs les plus récents et les plus puissants. Vous y retrouverez également des fonctionnalités haut de gamme comme les écrans AMOLED et les systèmes de recharge rapide. Si vous êtes un joueur ou un utilisateur exigeant qui a besoin d’un smartphone capable de tout gérer, la série F est faite pour vous. Le prix des Smartphones dans cette catégorie va de 300 à 700 euros. Voici quelques modèles phares de la série F : POCO F6 Pro (le dernier bijou de la marque), POCO F5, etc.

La gamme X propose le 5G pour tous. Vous y trouverez des modèles puissants avec des processeurs haut de gamme. Les gamers en sont ravis. Vous aurez aussi des options plus abordables avec des fonctionnalités essentielles. Le tarif varie de 200 à 400 euros, selon le modèle. Les smartphones phares de la série X sont le POCO X6 Pro 5G ou encore le POCO X6 5 G.

Les gammes avec un excellent rapport qualité-prix

La gamme M de POCO est conçue pour les utilisateurs soucieux de leur budget et recherchant un bon rapport qualité-prix. Ces smartphones milieu de gamme offrent des fonctionnalités satisfaisantes comme des batteries longue durée et des appareils photo performants. Le tout à un prix abordable. Si vous recherchez un smartphone fiable et performant sans vous ruiner, la série M est une excellente option. La fourchette de prix sera de 150 à 200 euros. En voici quelques modèles phares : POCO M5, M4 Pro 5G, etc.

La gamme C de POCO propose les smartphones les plus abordables de la marque. Cette entrée de gamme s’avère parfaite pour une utilisation quotidienne. Le POCO C65 pour 120 euros représente un des modèles les plus prisés. Vous connaissez désormais tout sur les différentes séries de la marque.