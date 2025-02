Qui est Bluesky, le nouveau Twitter ?

Bluesky, alternative décentralisée à X (ex-Twitter), connaît une ascension fulgurante avec près d’un million de nouvelles inscriptions par jour. Lancé par Jack Dorsey, l’ancien PDG de Twitter, il se veut un réseau social plus libre, sans contrôle centralisé. Mais ce modèle innovant peut-il réellement concurrencer le géant d’Elon Musk et s’imposer comme une nouvelle référence ?

Un afflux massif d’utilisateurs et des dessous politiques

Bluesky, initialement lancé en 2019, était une plateforme sur invitation jusqu’en février 2024. Depuis son ouverture au grand public, son nombre d’utilisateurs a explosé, atteignant 16,7 millions de membres. Ce boom a coïncidé avec les élections américaines de novembre et la victoire de Donald Trump, poussant de nombreux internautes à quitter X, jugé trop politisé. Certaines personnalités, comme Lizzo, Ben Stiller et Jamie Lee Curtis, ont migré vers Bluesky, contribuant à sa popularité.

Le design, le logo et l’ergonomie du réseau rappellent fortement l’ancien Twitter, avec des fonctionnalités similaires : posts, commentaires, likes et reposts. Son principal atout est sa structure décentralisée. Cela permet aux utilisateurs d’héberger leurs données sur des serveurs indépendants, renforçant ainsi le contrôle des internautes sur leurs comptes. Toutefois, cette approche peut compliquer la modération et poser des défis de sécurité.

Un modèle économique encore flou

Contrairement à X, Bluesky a choisi de ne pas intégrer de publicité. Pour se financer, la plateforme explore des solutions comme la vente de noms de domaine personnalisés pour les utilisateurs. Une forme de vérification basée sur des adresses officielles. Mais cette option reste limitée en termes de rentabilité. À long terme, Bluesky pourrait devoir recourir à des abonnements ou d’autres services payants pour assurer sa viabilité.

Historiquement, même Twitter a eu du mal à être rentable avant son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Sans une source de revenus solide, Bluesky risque de rencontrer les mêmes difficultés.

Bluesky affiche une croissance impressionnante. Cependant, avec seulement 16,7 millions d’utilisateurs contre 250 millions actifs chaque jour sur X, il a encore du chemin à parcourir. Son avenir dépendra de sa capacité à fidéliser ses membres et à trouver un modèle économique durable. Pour l’instant, il représente une alternative crédible, mais reste un challenger bien loin de détrôner X.