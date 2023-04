Les passionnés de jeux vidéo sont souvent à la recherche du meilleur matériel pour une expérience de jeu optimale. Cependant, investir dans un PC gaming performant peut représenter un coût important. Rent Gaming Computer (RGC) et Younited Pay se sont associés pour proposer des solutions de financement adaptées aux besoins des gamers. Découvrez comment cette collaboration rend les configurations de jeu haut de gamme accessibles à tous.

Financement simplifié avec Younited Pay

RGC a intégré le module Younited Pay sur son site internet pour faciliter le financement de votre matériel gaming avec leur offre de pc gamer paiement plusieurs fois. Disponible directement depuis votre panier, cet espace vous permet de fournir vos informations personnelles et d’obtenir un financement instantané. Grâce à Younited Pay, vous pouvez financer votre achat en plusieurs mensualités, jusqu’à 84 mois. Ainsi, vous pouvez vous offrir le PC gamer de vos rêves sans vous soucier du coût immédiat.

Configurateur PC gamer et conseils personnalisés

RGC propose un configurateur PC gamer en ligne pour vous aider à créer le setup gaming idéal. Grâce à cet outil, vous pouvez sélectionner les composants, périphériques et accessoires compatibles, tout en maîtrisant votre budget. L’équipe de RGC vous accompagne également tout au long de votre projet, en vous conseillant et en concevant votre futur PC gamer.

Le configurateur PC gamer de RGC est un outil complet qui vous permet de personnaliser votre boîtier, choisir un processeur, une carte mère, une carte graphique, une mémoire RAM, un disque dur, ainsi que les systèmes de refroidissement et d’alimentation. Vous pouvez également opter pour des périphériques et accessoires tels qu’un écran, un clavier, une souris, un casque, ou encore un bureau et un siège gaming.

Un large choix de PC gamers préconfigurés

Si vous préférez vous orienter vers des solutions clé en main, RGC propose également une sélection de PC gamers préconfigurés, disponibles en différentes gammes de prix. Ces machines sont montées et mises à jour par l’équipe RGC, avec l’installation et l’activation de Windows 11 Pro 64 bits. Vous avez ainsi l’assurance d’investir dans un matériel de qualité, prêt à l’emploi pour profiter pleinement de vos sessions gaming.

Outre les PC gamers, RGC offre également la possibilité de personnaliser votre système de watercooling. Vous pouvez choisir la couleur et le type de tuyau, et l’équipe de RGC se charge du montage, des tests d’étanchéité et de l’optimisation du refroidissement du processeur et de la carte graphique.

En résumé, l’association de RGC et Younited Pay permet aux gamers d’accéder à des configurations de jeu performantes et personnalisées, tout en bénéficiant d’un financement adapté à leurs besoins. Grâce au pc gamer paiement plusieurs fois, les joueurs peuvent investir dans une machine haut de gamme sans se soucier du coût initial. Cette solution innovante permet à tous les passionnés de jeux vidéo de profiter d’un matériel performant et adapté à leurs besoins, sans pour autant compromettre leur budget.

Une expérience de jeu améliorée grâce à un matériel performant

Investir dans un PC gamer de qualité est essentiel pour vivre une expérience de jeu immersive et fluide. RGC, grâce à son expertise, vous garantit des configurations répondant aux exigences des jeux les plus gourmands en ressources. Avec un PC gamer conçu par RGC, vous pourrez profiter des dernières nouveautés et de vos jeux favoris avec des performances optimales.

En optant pour un PC gamer personnalisé ou préconfiguré de RGC, vous êtes sûr de bénéficier d’un matériel à la pointe de la technologie et d’un service client de qualité. L’équipe de RGC est à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet.

Un service après-vente réactif et professionnel

En choisissant RGC pour votre PC gamer, vous bénéficiez également d’un service après-vente performant et réactif. Si vous rencontrez un problème avec votre matériel, l’équipe RGC se tient à votre disposition pour vous aider à le résoudre rapidement et efficacement. Vous pouvez ainsi continuer à profiter de vos jeux vidéo en toute sérénité.

Pour conclure, l’association de RGC et Younited Pay offre une opportunité unique aux gamers de se doter d’un matériel performant et personnalisé, tout en bénéficiant d’un financement adapté à leurs besoins. Grâce à cette collaboration, l’expérience de jeu est rendue accessible à tous, quel que soit leur budget. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Rent Gaming Computer pour découvrir leurs offres et réaliser votre projet de PC gamer en toute simplicité.