La dernière version bêta de One UI 7 pour le Samsung Galaxy S24 réserve une surprise appréciable. Vous aurez l’ajout du mode d’enregistrement Log Video. Revenons en détail sur cette nouveauté, ses avantages, ainsi que les autres améliorations apportées par cette mise à jour.

Pourquoi le mode Log Video change-t-il la donne ?

Log Video transforme les capacités vidéo du Samsung Galaxy S24. Accessible via l’application appareil photo dans le mode Pro Video, il permet aux vidéastes d’obtenir un rendu brut. Parfait pour un étalonnage professionnel en post-production. Concrètement, cela ouvre la porte à des vidéos dignes des standards professionnels. Une plage dynamique étendue, plus de flexibilité pour corriger l’exposition et les couleurs, et un rendu final personnalisable. Ce mode est particulièrement prisé par les créateurs de contenu, les journalistes mobiles ou les vidéastes.

Cependant, il convient de souligner que le rendu brut peut paraître fade, sans contraste, pour les utilisateurs non avertis. Samsung a néanmoins pensé à eux, en intégrant une option de correction colorimétrique automatique dans la galerie. Cela permet aux novices d’obtenir une vidéo plus flatteuse sans passer par un logiciel tiers.

En vidéo, comment activer le Log Video :

One UI 7 Beta 5 : une mise à jour majeure pour le Galaxy S24

Le cinquième bêta d’Android 15 via One UI 7 est disponible depuis mars. Quelques poignées de propriétaires de Samsung Galaxy S24 en Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et Allemagne en bénéficient pour l’instant. Pesant près de 975 Mo, cette mise à jour intègre plusieurs correctifs importants :

Amélioration du menu de notifications

Correction des bugs d’affichage des widgets

Lecteur multimédia et du bouton Galerie.

Elle apporte également le patch de sécurité de mars 2025. Aux États-Unis, le déploiement est en cours.

Mais l’ajout le plus marquant reste l’introduction du mode Log Video sur les Galaxy S24 et S24+. En effet, il était jusqu’alors réservé aux S25 et au S24 Ultra.

L’introduction du Log Video positionne clairement cette série comme une alternative sérieuse pour les vidéastes mobiles, en attendant la sortie publique prévue en avril. Une évolution prometteuse pour prolonger la compétitivité du flagship 2024.

Dans cette vidéo (en anglais), découvrez le Samsung Log Video :