Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S25 Edge pourrait bien être l’un des smartphones les plus fins et légers du marché. Il afficherait une épaisseur record de 5,84 mm et un poids inférieur à celui du Galaxy S25. Et ce, malgré un écran plus grand de 6,66 pouces. Son lancement serait prévu courant avril ou mai 2025.

Un design ultrafin pour un confort optimal

Pour son nouveau smartphone, Samsung semble miser sur un design minimaliste et élégant. Avec une épaisseur de seulement 5,84 mm, le Galaxy S25 Edge est parti pour devenir l’un des smartphones les plus minces jamais conçus. Un choix qui devrait décupler le confort de l’utilisateur, grâce à une meilleure prise en main et un look « Premium ».

Et contrairement aux précédents modèles de la série « Edge », celui-ci ne disposera pas d’un écran incurvé. Samsung voulait tout miser sur la finesse du produit. De plus, il devrait être plus léger que le Galaxy S25 (162 g), ce qui marque un autre exploit technologique de la marque coréenne.

Mais cette finesse extrême soulève aussi des interrogations sur l’autonomie et les performances générales du smartphone. En effet, un design ultra-fin s’accompagne de certaines concessions comme la batterie qui ne serait que de 3900 mAh. Un choix qui est bien en deçà de standards actuels. Sans parler de la charge qui est limitée à 25 W. Reste à voir alors si le public sera séduit par ces changements.

Des compromis sur le Samsung Galaxy S25 Edge

« Sous le capot », le Galaxy S25 Edge embarquerait un processeur Snapdragon 8 Elite couplé à 12 Go de RAM. Une puissance suffisante pour garantir des performances haut de gamme. Côté photo, on pourrait retrouver un capteur principal de 200 MP, identique à celui du Galaxy S25 Ultra. Celui-ci promettrait une qualité d’image exceptionnelle, malgré l’absence d’un capteur téléobjectif qui réduit les capacités de zoom optique.

Enfin, le leaker réputé, Max Jambor, a récemment confirmé sur X que le S25 Edge sera disponible au deuxième trimestre 2025. Une info pas vraiment nouvelle puisque d’autres sources l’ont déjà évoqué il y a quelque temps. Elle renforce néanmoins les rumeurs malgré une grande discrétion de Samsung sur le sujet.