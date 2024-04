La firme de Cupertino vient d’enrichir son casque de réalité augmentée, l’Apple Vision Pro, d’une fonctionnalité révolutionnaire, Apple Spatial Persona. Cette nouvelle fonction veut transformer la façon dont nous interagissons à distance. Comment ? En rendant les communications via FaceTime beaucoup plus immersives et naturelles.

En quoi consiste le Spatial Persona d’Apple ?

Apple Spatial Persona révolutionne l’expérience des appels FaceTime sur le casque Vision Pro. Cette fonctionnalité avancée permet aux utilisateurs de naviguer dans un espace virtuel tridimensionnel. Avec leurs avatars en 3D, ils vont se sentir présents les uns avec les autres, malgré la distance physique.

Cette reconstruction en 3D est rendue possible grâce aux capteurs avancés intégrés au casque. En plus des avatars ultra-réalistes, la Spatial Persona propose aussi l’audio spatial. Cette dernière place les sons de manière à ce que les utilisateurs puissent intuitivement sentir la position des autres participants autour d’eux. Et là encore, vous aurez toujours l’impression d’être tous dans la même pièce.

Ces deux fonctionnalités intégrées à Apple Spatial Persona permettent aux utilisateurs du casque d’interagir de manière beaucoup plus riche et engageante. Ils peuvent se déplacer librement, se regarder dans les yeux, et même collaborer sur des tâches en partageant des applications via SharePlay…

Apple ne compte pas s’arrêter là. La marque à la pomme veut déjà étendre les capacités de la Spatial Persona au-delà des appels FaceTime. Elle pense l’intégrer dans des jeux et des applications professionnelles. Cela permettrait aux utilisateurs d’interagir de manière encore plus immersive, tout en ouvrant la voie à de nouvelles formes de socialisation et de collaboration à distance.

Comment utiliser cette fonctionnalité d’Apple Vision Pro ?

Pour utiliser Apple Spatial Persona, les utilisateurs doivent, avant tout, installer la version 1.1 de visionOS sur leur Apple Vision Pro. Lors d’un appel FaceTime, il suffit alors de sélectionner l’option « Spatial persona » dans les commandes de l’appel. Jusqu’à 5 participants, équipés du casque, peuvent alors interagir dans cet environnement virtuel partagé.

Avec Spatial Persona, Apple se positionne clairement comme un leader dans le domaine de l’informatique spatiale. La firme devance ses concurrents comme Meta dans la course aux technologies de communication immersives. Les premiers retours d’utilisateurs sont très enthousiastes, soulignant l’impression de présence et de connexité permise par la Spatial Persona.